Dobitnik petice od 1,4 milijuna kuna podigao je dobitak „U petak osvojio, subotu proveo provjeravajući, u ponedjeljak telefonski još jednom provjerio, a danas stigao kod vas“ – rekao nam je nasmijani dobitnik koji je prije nepunih tjedan dana u igri Eurojackpot osvojio dobitak pet pogodaka od 1.440.664,99 kuna.

'Morali smo biti sigurni da je to -to '

Sretni igrač iz Čakovca na blagajnu je stigao u pratnji članova svoje obitelji, a kaže da je od njih četvero (koliko ih je došlo) čak troje uplatilo za isto kolo: „Ovog puta se sreća osmjehnula meni, no moji kažu da je sad red na nekom od njih“ – rekao je dobitnik i dodao: „Uvijek uplatim jednu kombinaciju jer nekako mislim da samo jedna i treba …ako imaš sreće naravno. Ovog puta je umjesto mene uplatio zet i nakon što je na internetu vidio da je osvojen dobitak u Čakovcu, išao je provjeriti brojeve. Kad smo se vidjeli samo mi je uspio prišapnuti Osvojio si“ – smije se dobitnik i priznaje kako je sa zetom još jednom provjerio brojeve koje je odigrao, a s ukućanima još nekoliko puta tijekom subote. „Morali smo biti sigurni da je to to ..jer što ako dođemo na blagajnu pa ispadne da sam nešto krivo vidio i da nisam dobio?“

'Dobar je sjećaj znati da postoji određena sigurnost'

Sretna obitelj kaže kako zasad nema velikih planova što će iznosom: „Svi imamo poslove i nastavljamo raditi kao i do sada, ali dobar je osjećaj znati da je određena sigurnost i na računu. I dalje ćemo igrati, već smo uplatili za novo kolo, no bez velikih očekivanja. Ako se dogodi još jednom…a morat ćemo opet u Zagreb“ – završio je veseli dobitnik.

Uoči produženog vikenda očekuju nas sjajni dobici - večeras je Loto 6 u kojem se igra za 5.100.000 kuna (676.886,32 €), petak donosi novo izvlačenje Eurojackpota i glavni dobitak od 196.000.000 kn (26.013.670,45 €), a subota Loto 7 i glavni dobitak od 7.500.000 kuna (995.421,06 €).