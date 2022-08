Srpski mediji objavili su najavu odvjetnika preživjelih iz kolone na Petrovačkoj cesti da će Tužiteljstvu za ratne zločine u Beogradu podnijeti novu kaznenu prijavu za isto djelo za koje se terete četvorica hrvatskih pilota. Večernje novosti javljaju da će kaznena prijava "s pisanim dokazima Hrvatske vojske" biti podnijeta i protiv admirala Davora Domazeta Loše. Odvjetnik Dušan Bratić najavio je prijavu i protiv brigadira Ilije Maričića te generala Pavla Miljavca.

U nedjelju su optužnicu protiv četvero pilota komentirali srpski predsjednik Aleksandar Vučić, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković te Ana Brnabić, premijerka Srbije.

Apelacijski sud u Beogradu potvrdio je optužnicu srbijanskog Tužiteljstva za ratne zločine protiv pripadnika HRZ-a Vladimira Mikca, Zdenka Radulja, Željka Jelenića i Danijela Borovića. Četvoricu pilota tereti se da su 7. i 8. kolovoza 1995. naredili raketiranje kolone izbjeglica na Petrovačkoj cesti kod Bosanskog Petrovca i u mjestu Svodna kod Novog Grada (prije Bosanski Novi). Smatra ih se odgovornima za kazneno djelo ratnog zločina u supočiniteljstvu. U napadima identificirano je 13 poginulih, od kojih četvero djece, te 24 ranjenih.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je jučer da Zagreb optužnicu smatra "pravno neutemeljenom". "Povući ćemo sve korake kako bismo zaštitili naše građane", rekao je Jandroković, osvrnuvši se i na pristupne pregovore Srbije sa Europskom unijom. Hrvatska će koristiti pregovore kako bi Srbiji poslala poruku da takve stvari neće tolerirati. Ako žele prema EU, moraju se europski ponašati. Moraju odlučiti žele li prema Rusiji ili Zapadu", rekao je Jandroković.

Oštra reakcija Brnabić

Brnabić je uzvratila ocjenom da "hrvatsko vodstvo sada i službeno prijeti da će blokirati europski put Srbije zato što, nakon 27 godina tišine i nepravde, tražimo da konačno neko odgovara za stravičan zločin na Petrovačkoj cesti". Brnabić je u nizu od sedam objava na Twitteru primijetila kako se "jedna članica EU-a usuđuje javno reći da, ukoliko tražite pravdu za ubojstvo srpske djece - jer četvero ih je tamo pobijeno, starosti šest do 13 godina, da zbog toga ne možete da budete deo EU." "To je vladavina prava? To su europske vrijednosti?", upitala je Brnabić Jandrokovića.

Na njegovu poruku Srbiji "okrenite se budućnosti (…)", Brnabić je uzvratila: "Gospodine Jandrokoviću, pogledali smo se mi u ogledalo i shvatili da (…) moramo da tražimo pravdu za pobijenu djecu - Jovana Drču (šest godina), Nevenku (11 godina) i njenog brata Žarka (devet godina) Rajića, Darka Vukovića (13 godina)". Ubijeni su nenaoružani ljudi "u zbjegu, iz zraka", naglasila je srbijanska premijerka.

"Srbija se okrenula budućnosti (…) Baš zato konačno tražimo pravdu za krvoloke koji su djecu pobili", navela je Brnabić i citirala današnju izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića "ako nismo u stanju zaštiti djecu, onda ne zaslužujemo da postojimo kao država". Brnabić je svoje poruke na Twitteru završila pitanjem "kada će se steći uvjeti da Aleksandar Vučić posjeti najveće mjesto stradanja srpskog naroda - Jasenovac", podsjetivši da Beograd "još čeka odgovor na najavu službenog posjeta". "Hoćete li uspjeti smoći snage da osigurate predsjedniku Srbije da stavi cvijet na mjesto stratišta desetka i stotina tisuća najbrutalnije pobijenih Srba, Židova i Roma, od strane ustaškog režima NDH? Počnite da gledate u budućnost, bit će Vam lakše", poručila je Brnabić.

U pripremi nove kaznene prijave?

Istodobno, beogradski mediji objavili su večeras najavu odvjetnika preživjelih iz kolone na Petrovačkoj cesti da će Tužiteljstvu za ratne zločine u Beogradu podnijeti novu kaznenu prijavu za isto djelo za koje se terete četvorica pilota. Kaznena prijava "sa pisanim dokazima Hrvatske vojske" bit će, kako je za portal Večernjih novosti rekao odvjetnik Dušan Bratić, podnijeta "i protiv admirala Davora Domazeta Loša, načelnika Obavještajne uprave Glavnog stožera HV u Oluji.

Najavio je prijavu i protiv brigadira Ilije Maričića, pomoćnika načelnika Glavnog stožera zaduženog za uporabu Raatnog zrakoplovstva i generala Pavla Miljavca, šefa Operativnog tima A u Glavnom stožeru u vrijeme oba zločina, i na komunikaciji Bosanski Petrovac - Ključ i u Svodni".