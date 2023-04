Hrvatski sabor u petak je izmijenio Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira i drastično povećao kazne za prekršaje koje sada idu do čak 4.000 eura.

Najteži prekršaji, među kojima su isticanje simbola i pozdrava čiji sadržaj izražava ili potiče mržnju, a takav je, primjerice 'Za dom spremni', kao i širenje lažnih vijesti, kažnjavat će se od 700 do 4.000 eura.

'Plenković bi mogao biti kažnjen s 4.000 eura'

Ovo je bila i tema u RTL-ovoj emisiji 'Stanje nacije' gdje je Zoran Šprajc iznio svoj komentar.

"Andrej Plenković bi zato zbog svojih izmišljotina o otkupu dionica Ine ubuduće mogao biti kažnjen od 700 do čak 4.000 eura, ovisno o tome kolika je ta njegova izmišljotina uznemirila građane. Mene je recimo kao građana ta vijest uznemirila za svih 4.000 eura, jer da je Vlada nekim slučajem doista otkupila sve dionice Ine, to znači da bi predsjednik Uprave Ine danas bio Damir Škugor. A morate priznati da bi to doista bilo uznemirujuće."

'Naš način života moramo zadržati'

Ipak, najteže će biti onima koji njeguju naš balkanski način života, kaže Šprajc.

"Ako ste, recimo, odlučili otići na veselicu u Čavoglave i dobro se zabaviti uz prigodne pozdrave (dizanje ruke) to bi vas moglo koštati i do 10.000 eura. Kila janjetine, sedam-osam piva, dva 'Za dom spremni' i, eto, čovjek mora dići kredit da se malo opusti. Na Thompsonovim koncertima više će zarađivati policija nego sam Thompson. Istina to malo više košta, ali kako smo već rekli - naš način života moramo zadržati."