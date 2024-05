PROGRAM DP-A / Ako dođu povratnici čeka ih jednokratna pomoć i oslobođenje od poreza deset godina

Iz Argentine i okolice Buenos Airesa do Hrvatske i Sesveta. Prije dvije godine sa suprugom i dvije kćeri Carlos se vratio u Hrvatsku iz koje njegov djed otišao prije stotinu godina. Pitali smo ga, što on misli o osnivanju Centra za povratnike. 'Mislim da je to odlična ideja jer, na primjer, ne dobivamo nikakvu pomoć Vlade. Trebao sam naučiti engleski i hrvatski, a Vlada mi nije uopće pomogla', kaže povratnik iz Argentine Carlos Marsilio.