Voditelj Zoran Šprajc u večerašnjoj emisiji Stanje nacije osvrnuo se i na ZG vrećice o kojima se već danima priča. Podsjećamo, Šprajc je nedavno testirao vrećice, a njegov test izazvao je salvu reakcija na društvenim mrežama.

Šprajc je kazao ranije, da ako je pogriješio u matematici, "posut će se pepelom te će odraditi šihtu na kamionu Čistoće". U emisiji je ponovo testirao ZG vrećice te je ispalo da u vreću od 40 litara ipak toliko i stane, a ovog puta provjeravali su testom sa kuglicama stiropora.

"Izgleda da mi ne gine šihta na kamionu Čistoće! Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Red je isprati grešnu dušu, stiroporom barem. Pepelom ćemo posuti matematičara koji nam je dao računicu!", rekao je.

U malu vrećicu stane više

Testovi vrećica od 20 i 10 litara pokazali da u njih stane više o deklariranih vrijednosti, pogotovo najmanje vrećice u koju stane zapravo 20 litara . "Sada mi je posve žao što sam se posuo stiroporom, ali mi je drago zbog naših Zagrepčana. Nije ni čudo što se tih malih vrećica ne može naći po dućanima. Čak je i gradonačelnik Tomašević to naslutio pa se s njima na vrijeme opskrbio", komentirao je voditelj.

"Ima u cijelom sustavu odvoza otpada još toliko zanimljivosti da bismo mogli cijelu noć o tome pričati. Od toga da u mnogim dijelovima grada umjesto zelenih otoka sve više nastaju otoci smeća, do toga da nije baš jasno gdje se sve to reciklirano smeće na kraju odvozi, ali to nije samo problem samo grada Zagreba već Europe i svijeta. Ali kako rekoh, mene čeka šihta na kamionu za odvoz otpada pa ćemo o tome neki drugi put", zaključio je Šprajc na kraju priloga.

Što se sve događalo u studiju sa ZG vrećicama pogledajte u cijelom prilogu.