Zoran Šprajc se u Stanju nacije na RTL-u očekivano dohvatio i cijena na Jadranu. Evo što je rekao.

''Kažu da neke stvari novac ne može kupiti. Istina, ali kod nas se nema novca za kupiti neke stvari. Evo, recimo, taksi u Zadru je 30 eura četiri kilometra, ležaljka na Hvaru je 40 eura, pizza na Visu je 18 eura'', kazao je.

'Ovi koji dođu moraju platiti i za one koji nisu došli'

Posebno ga je zaintrigirao krosan s Korčule.

''Kroasan u pekari na Korčuli, s popustom za domaće je 6 eura - to vam je nekadašnjih 45 kuna. Jedan kroasan. U pekari. To su cijene koje ovih dana dočekuju domaće i strane goste na Jadranu. I sad - dosta je oko toga prigovora i jamranja, ali jadranski ugostitelji se ponašaju potpuno logično - što je manje gostiju, to su cijene veće. Jer ovi koji dođu moraju platiti i za one koji nisu došli. A gostiju će izgleda biti stvarno manje nego što smo se nadali. Ne mogu nama gosti toliko ne dolaziti koliko mi njima možemo naplatiti. Pa da vidimo dokle oni misle ne dolaziti'', zakucao je Šprajc.

