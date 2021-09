Upravno vijeće Javne ustanove športski objekti Split (JUŠOS) temeljem dopisa dogradonačelnika Bojana Ivoševića, jednostrano je 15. rujna raskinulo ugovor o zakupu parkinga s privatnom tvrtkom My Way Tonćija Omrčena. Riječ je o parkiralištu na području Gripa koje je u vlasništvu JUŠOS-a, a kojim preko koncesije od 2003. upravlja Omrčen. Koncesiju je tada dobio preko javnog natječaja, a ugovor mu je produživan svakih pet godina, piše Večernji list donoseći nove detalje afere koja potresa Split, ali i položaj gradonačelnika Ivice Puljka.

Politička odmazda preko leđa spremačice

Priča je u fokus javnosti dospjela na početku Puljkovog mandata, kada je razriješio staro Upravno vijeće JUŠOS-a, a nakon što je shvatio da je Omrčen uoči loklnih izbora u svibnju zatražio novo produženje ugovora te ga i dobio.

Puljak je tvrdio da je grad oštećen za 7 milijuna kuna koji će umjesto u gradski proračun otići u privatni džep. Pozivao se i na odluku Gradskog vijeća iz 2016. prema kojoj je po isteku Omrčenove koncesije u prosincu ove godine sporni parking trebao doći u nadležnost komunalne tvrtke Split parking.

Početkom rujna novo Upravno vijeće odbilo je produžiti ugovor spremačici JUŠOS-a s 80-postotnim invaliditetom i majci dvoje malodobne djece zbog činjenice da ima isto prezime kao i jedan djelatnik Omrčenove tvrtke. To je protumačeno kao klasična politička odmazda.

Jednostrani raskid ugovora donosi ogromnu štetu

Jednostrani raskid ugovora s Omrčenom ne bi bio toliki problem za splitsku vlast da u javnost nije procurila audio snimka koju je objavio Večernji list. Snimljena je na sjednici Upravnog vijeća JUŠOS-a na kojoj se raspravljalo o spornom parkingu. Ondje je Puljkov najbliži politički suradnik i član Upravnog vijeća JUŠOS-a, Igor Skoko, kazao da će Grad Split sebi nanijeti nemjerljivu materijalnu štetu ako dođe do jednostranog raskida ugovora. Nadovezao se Dražen Čular, predsjednik Upravnog vijeća i autor Puljkovog predizbornog programa.

"Dakle, možemo raskinuti ugovor jednostrano, ali ako to napravimo to će sigurno završiti na sudu. Prije nego se krene razgovarati treba znati što ćemo kusati mi, a što će kusati grad", kazao je Čular, kako se čuje na snimci koju je objavio Večernji list.

Na to se nadovezao Nenad Uvodić, član Upravnog vijeća JUŠOS-a, također iz stranke Centar, kao i Puljak.

"Mislim da bi trebalo razgovarati sa zakupoprimcem o sporazumnom raskidu ugovora. Da vidimo što bi to značilo za grad i za njega", kaže Uvodić.

'Ostat ćemo i bez 100.000 i bez 7 milijuna kuna'

Potom je Čular kazao: "To znači da se mi odričemo i ovih 100 tisuća kuna (približan iznos Omrčenove godišnje naknade prema JUŠOS-u) i onih 7 milijuna kuna (za koje je Puljak spominjao da su izmakli Split parkingu). Ako prihvatimo tu odluku Gradskog vijeća iz 2016. prema kojoj bi površina koju Omrčen koristi otišla u nadležnost Split parkinga ostat ćemo i bez 100 tisuća kuna i bez 7 milijuna kuna (…) Ako se parking da na upravljanje Split parkingu to znači 100 tisuća kuna manje u našoj kasi. To je cijela priča. S druge strane ne može se organizirati nikakvo natjecanje, boli njih ku*ac za djecu i invalide i sportske klubove. Tu ti priča staje jer je to politička priča", kazao je Čular.

'Taj raskid ugovora nije pisao pravnik'

Večernji list piše kako iz svega toga proizlazi kako je Upravno vijeće u kojem sjede najbliži Puljkovi ljudi ravnatelju JUŠOS-a izdalo nalog o jednostranom raskidu ugovora premda su svi redom, kako dokazuje snimka, bili svjesni da će to dovesti do dugotrajnog sudskog procesa koji će najvjerojatnije biti nepovoljan za grad Split. Zakovito je da se Puljku blizak Čular otvoreno protivi odluci Gradskog vijeća iz 2016. po kojoj bi parking na Gripama trebao pripasti Split parkingu, a što je dijametralno suprotno od stajališta koje od početka guraju sam Puljak i dogradonačelnik Ivošević.

Slučaj je za Večernji list komentirao zagrebački odvjetnik specijaliziranom za trgovačko pravo Danijel Pribanić.

"Sudska praksa ukazuje na to da će grad Split ovaj spor s velikom vjerojatnošću izgubiti. Naime, ovaj raskid ugovora prije svega nije pisao pravnik, a što je vidljivo iz pogrešne terminologije i obrazloženja. Riječ je o nekakvoj špranci koja je vjerojatno izašla iz nekog birokratskog ureda", kaže Pribanić.