Splićanka B.D. ispričala je za Slobodnu Dalmaciju da je 8. veljače ove godine poslala poštom iz Splita za Zagreb paketić u kojem su bile sunčane naočale. Uredno je ispisala svoju i primateljevu adresu, ispunila obrazac o preporučenoj pošiljci, predala to sve na šalteru poštanskog ureda na splitskim Skalicama, platila 1,99 eura i računala da je to - to.

Devet dana kasnije nesuđeni primatelj javio joj je da mu pošiljka još nije stigla. Splićanka je bila uvjerena da će pošiljka uskoro ipak stići jer je rok za isporuku sedam radnih dana.

'Vjerojatno je negdje na dnu vreće'

No, kada je 17. veljače na web stranici Hrvatske pošte upisala broj pošiljke, iznenadila se vidjevši kako se punih deset dana paketić nije ni pomaknuo iz Splita. Pošiljka je u istom statusu i danas, mjesec dana kasnije.

Žena je potom otišla do najbližeg poštanskog ureda gdje su joj potvrdili da je paket zaprimljen, ali da mu se gubi trag. Povrh svega, službenica joj je kazala kako je paket "vjerojatno završio negdje na dnu vreće" te joj savjetovala da ode u poštanski ured u kojem je uručila pošiljku te da uputi službeni prigovor i objavi potražnicu.

To je i učinila. U poštanskom uredu na Skalicama su 21. veljače zaprimili njezin prigovor, dali joj papirić, ali otad se opet nije dogodilo ništa. Uzalud je zvala i službu za korisnike i ponovno dolazila u poštanski ured. Štoviše, tamo su joj čak predbacili što je pošiljku slala kao prepopručenu, a ne kao vrijednosnu.

Pojeo vuk magare, odnosno pošta paketić

Tragom njezine priče i novinari Slobodne Dalmacije poslali su upit HP-u, a otamo su odgovorili da njihovih 2500 poštara svakodnevno diljem Hrvatske u prosjeku uruči milijun pošiljaka, a da tijekom najužurbanijih dana kroz njihov sortirni centar prođe čak 100.000 paketa. Međutim, ništa nisu napisali o konkretnoj pošiljci Splićanke.

Načelno su objasnili kako pri predaji vrijednosne pošiljke korisnik dobiva potvrdu o primitku pošiljke i broj za praćenje putem stranice Hrvatska Pošta - Tracking, te da o naknadi štete u slučaju gubitka, potpunog ili djelomičnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, prekoračenja roka za prijenos i uručenje pošiljke i neobavljanje usluge može pročitati na njihovim internetskim stranicama.

U Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM) rekli su, pak, sljedeće: ''Korisnici su dužni prilikom ugovaranja voditi računa da vrsta ugovorene poštanske usluge odgovara sadržaju, stvarnoj vrijednosti sadržaja poštanske pošiljke i značenju poštanske pošiljke za korisnika poštanskih usluga.''