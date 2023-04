Na prvi pogled izgleda kao požar, no riječ je o opasnom oblaku čestica rasutog tereta smještenog u splitskoj Sjevernoj luci. Raznosi ga bura. "Pogledajte samo ovu prašinu koja se stvara od te troske i ona u sebi ima te crne, svijetle šljokice, ustvari srebrne. I to me jako zabrinjava, jer ovdje moji unuci žive", govori Janja Hajduk iz Splita za RTL, prenosi Danas.hr.

Najbliže zgrade od splitske teretne luke dijeli samo cesta. "Iman balkon, vrt tu, znači kameni lavandin, svaki dan ga obrišeš on je sutradan totalno crn. PVC prozori, ušlo je sve u PVC, ne može se ni oprati više. Bože sačuvaj", kazuje Ante Torlak iz Splita.

"Ljudi su zabrinuti, tako da mislim da je to prvo i osnovno. Ne znam što je prije, zdravlje ili ta nemoć da se išta promijeni", govori Jelena Rivijer iz Splita.

Mogu imati utjecaj na zdravlje

Zabrinutost je dodatno narasla nakon što je Nastavni zavod za javno zdravstvo na dva mjerna mjesta u kotaru izmjerio povećanje koncentracije arsena i nikla u zraku. Za čak osam puta. "Takve koncentracije mogu imati utjecaj, ne kažem da imaju, ali mogu imati, između ostalog na zdravlje ljudi ali definitivno na kvalitetu življenja, što također nije zanemarivo", objašnjava Nenad Periš, voditelj Odjela za ispitivanje zraka, tla i buke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Nakon što su rezultati mjerenja ugledali svjetlo dana, oglasila se i tvrtka Luka Split. Pred kamere nisu htjeli dok kažu ne provedu internu istragu.

Arsen se ne spominje ni u jednom teretu, i mi smo zabrinuti

"Pojava elementa arsena u taložnim česticama, koji se ne spominje u sastavu niti jednog tereta kod nas je izazvalo duboku zabrinutost, prvenstveno zbog sigurnosti zaposlenika. Takvom teretu nikada ne bi dozvolili ulazak u Luku Split. Upravo smo iz tog razloga odmah po objavi gore navedenog Izvještaja kontaktirali ovlaštene službe i naložili uzorkovanje svih tereta koji se nalaze u luci Split", poručuje Filip Rogošić, direktor Luka d.d. Split.

Stanovnicima okolnih kotareva, koji godinama upozoravaju na onečišćenja, i zraka i mora, strpljenje je došlo kraju.

"Očekujemo od Luke da shvati da mi nećemo dozvoliti više taj rad naročito na ovaj način i da naprave plan kako odvest ovaj materijal odavde", poručio je Nenad Kunac, stanovnik Gradskog kotara Brda iz Splita.