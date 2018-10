NEVJEROJATAN PREOKRET U AFERI KUM: Policija nije poslala DORH-u ključan dokument protiv Brkića?

Prema informacijama koji su se pojavili u medijima, dokument koji tereti poznatog HDZ-ovca nikada nije bio poslan državnom odvjetništvu

Objava dosjea čiji dokumenti navode kako je Milijan Brkić, sadašnji zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik Sabora, kao zamjenik Glavnog ravnatelja policije 2011. godine pojedincima osumnjičenima za elitnu prostituciju dojavio kako su pod policijskim mjerama uzbrkali su javnost.

BRKIĆ KRIMINALCIMA ODAVAO PODATKE ISTRAGE: U lancu prostitucije bila je politička i društvena krema, sve je zataškano

U obavijesnom razgovoru s nekoliko sudionika policija je došla do informacije kako osoba koja je dojavila pojedincima je upravo bio Brkić što se navodi u službenim dokumentima koje je objavio Nacional.

“U obavijesnim razgovorima došlo se do saznaja da je zamjenik glavnog ravnatelja policije, g. Milijan Brkić, na neutvrđenome mjestu, neutvrđenog dana, između 3. i 20 lipnja 2011., N. S. dostavio podatke o provedbi posebnih izvida protiv Sare Sikirić i Marike Tomljanović Kaprijevski”, navodi se u službenom dopisu čelnika riječkog PNUSKOK-a Božo Barbarić poslao načelniku kriminalističke policije Vitomiru Bijeliću.

Komunikacija MUP-a i DORH-a

Dopis je poslan 25. srpnja 2011. godine, te se u prilogu dokumenta nalaze iskazi brojnih svjedoka koji su tvrdili da je tadašnji zamjenik Glavnog ravnatelja kompromitirao važnu istragu. Kako su u Zagrebu mjere bile brzo otkrivene, sam slučaj je prebačen u Rijeku. Tadašnji čelnik PNUSKOK-a Bijelić u utorak izjavio je kako je imao niz prijava, te kako se ne sjeća navedenog dokumenta.

“Nadležna ustrojstvena jedinica policije o svim operativno interesantnim saznanjima kojima je raspolagala, a vezano za kompromitaciju istrage provedbe dokaznih radnji, još u lipnju 2011. izvijestila je nadležno državno odvjetništvo”, odgovor je iz službe za odnose s javnošću MUP-a za 24sata.

Prema tome, MUP prebacuje odgovornost za slučaj na DORH.

A kako piše 24sata, neslužbene informacije govore kako policija nije poslala ključan dokument protiv Milijana Brkića. Iako u ovom trenutku nema službene potvrde tih navoda, to objašnjava kako nikada nije došlo do podizanja optužnice.

Odbacivanje navoda

Sam Milijan Brkić odbacio je optužbe nazvavši ih reciklažom starih tekstova od strane opskurnog medija, ocijenivši kako je riječ o dezinformacijama koje izlaze iz državnih institucija.

MILIJAN BRKIĆ ODBACIO SVE OPTUŽBE: ‘Čuo sam za članak u jednom opskurnom mediju. To je reciklaža starih tekstova’

Na stranu sadašnjeg zamjenika predsjednika HDZ-a, stao je i Tomislav Karamarko koji mu je u tom periodu bio šef kao ministar policije.

“Ne vjerujem da je on otkucavao tajne istrage. Do mene kao tadašnjeg ministra unutarnjih poslova nije došao nikakav dokument koji bi upućivao na nešto takvo”, rekao je Karamarko za Večernji list.

‘Demantira navode’

“Razgovarao sam sa zamjenikom predsjednika prije sjednice Predsjedništva. On demantira sve te navode koji su objavljeni. Stav HDZ-a je vrlo jasan. Želimo da se rasvjetli afera SMS prije svega, do kraja. A što se tiče ovoga, o tome bi se mogao očitovati i DORH. To su teme iz nekog ranijeg vremena. Za mene su to bila sasvim nova saznanja”, poručio je predsjednik HDZ Andrej Plenković okupljenim medijima nakon sjednice Predsjedništva stranke.

PLENKOVIĆ SE SASTAO S BRKIĆEM NAKON IZBIJANJA NOVE AFERE: ‘Razgovaramo vrlo otvoreno o svemu, situacija nije ugodna’

Na pitanje vjerujete li Brkiću, Plenković je izjavio kako razgovaraju vrlo otvoreno o cijeloj situaciji i kako nije ugodna za zamjenika predsjednika.