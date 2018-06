Dio svjedoka tvrdi da se profesor samo zabavljao te da mu je netko drugi skinuo majicu, dok je više onih koji kažu kako ju je sam skinuo.

Nakon vijesti o tome da je jedan profesor Obrtničke škole u Koprivnici teško pretučen na maturalnoj zabavi u koprivničkom hotelu Podravina, objavljena je nova snimka te tučnjave u kojoj je učenik nokautirao profesora, navodno isprovociran njegovim degutantnim ponašanjem.

UČENIK ŠAKOM NOKAUTIRAO PROFESORA NA MATURALNOJ ZABAVI: ‘Bio je degutantan i nametljiv, počeo se skidati’

Na snimci koju je objavila ePodravina se vidi nekoliko trenutaka prije početka tučnjave. Učenici na maturalnoj zabavi su plesali, a među njima je bio i profesor bez majice. Uslijedio je napad učenika u crvenoj majici nakon kojeg je profesor tjelesnog jedva bio pri svijesti, krvav. Učenik ga je šakom udario u glavu, slomio mu nosnu kost i zadao potres mozga. Profesora je hitna pomoć odvezla u bolnicu.

Dio svjedoka tvrdi da se profesor samo zabavljao te da mu je netko drugi skinuo majicu, dok je više onih koji kažu kako ju je sam skinuo.

“Profesor se previše opustio, a tome na maturalnoj nije bilo mjesta. Kad je vidio da ga nekolicina maturanata snima prišao je učeniku kojeg je odgurnuo i zaprijetio mu da prestane snimati. Učenik je bio isprovociran onim što je izašlo iz profesorovih usta pa ga je udario šakom, a potom je i vani izbila makljaža, a profesor koji je neko vrijeme ležao na podu, dolazak Hitne je dočekao krvav sjedeći na klupici. Učenik je miran i ne da se isprovocirati, a nakon svega vratio se do profesora i ispričao mu se, no on zbog alkohola nije ništa čuo, a kamoli razumio”, rekao je jedan od maturanata.

Ravnatelj škole kaže da oni kao ustanova nemaju veze s ovim događajima jer maturalnu zabavu organiziraju učenici pa je ona privatne naravi. Policija istražuje cijeli slučaj, a više će informacija biti poznato po završetku istrage.