SLAVLJE U STOŽERU PLATFORME ‘MOŽEMO!’: Prema izlaznim anketama, osvajaju osam mandata. U 1. jedinici su najjači

‘Možemo!’ je iznenađenje izbora 2020.

Prema prvim izlaznim anketa, platforma ‘Možemo!’ iznenađenje je izbora – osvajaju osam mandata. U stožeru smještenom u Muzeju suvremenih umjetnosti trenutno se slavi.

Trenutno su u 1. izbornoj jedinici najjača stranka – Možemo! 4, HDZ 4, Restart koalicija 3 mandata prema izlaznim anketama.

U stožeru su se pojavili Tomislav Tomašević, Bojan Glavašević, Katarina Peović i Sandra Benčić, a pratio ih je snažan aplauz.

Katarina Peović iz Radničke fronte komentirala je izlazne ankete. “Ono što zabrinjava je ta desnica koja je dobila jako puno, po nama previše mandata. Ono što ćemo mi napraviti je da se deformira desna vlada i s ovim brojem mandata uistinu možemo utjecati na buduće politike. Naša koalicija je čvrsta, jedinstveni smo. Imamo politike koje su za razne većine, za radnike, za siromašne. Prvi put će u sabor ući ona politička opcija koja zastupa obespravljenu većinu. To se dosad nije dogodilo. Imali smo desnicu koja je govorila da je za tu obespravljenu većinu, da je ona domovinska, a jedino što je bilo domovinsko je ono imovinsko tj. ono što su prisvojili, strpali u džepove. Imali smo razne populiste, teoretičare zavjere, ali dosad nitko nije govorio za malog čovjeka, za radnika, za onog koji živi od svog rada”, kazala je Peović, prenosi Index.

Rada Borić komentirala je: “To su još izlazne ankete, treba biti pažljiv, ali htjela bi se zahvaliti svim biračima. Danas je bilo teško izaći, ne samo zbog Covida nego i zbog potresa… Biračka mjesta su mijenjana, ali mi smo iznimno sretni jer smo u mjesec i pol napravili malo čudo.

‘SDP i partneri moraju vidjeti gdje su pogriješili’

Jesu li Restart i Možemo spojene posude, upitao ju je reporter. “Ono što mi znamo je to da smo mi dobili one birače koji su prvi put izašli na izbore, kao i one koji su nakon dugo godina izašli na izbore i glasali za. SDP i partneri će morati vidjeti gdje su pogriješili i što treba mijenjati.

Mi smo bili u vrlo teškim uvjetima kampanje, mislili smo da će biti dobro ako ćemo imati svoj klub. To smo htjeli pokušati, biti autentični i borbeni, pet sigurnih mjesta je velik uspjeh. Ako se nešto i dogodi u promjenama, neće tu biti velikog žala. Naše stranke nemaju u svim jedinicama jednak broj podružnica ni članova, ovo je zato izniman rezultat.

Naravno da ostatak Hrvatske može računati da ćemo biti njihovi zastupnici. Ono što se događalo u Zagrebu s gradonačelnikom, to je simbolično – Bandić predstavlja sve one šerife koje u Hrvatskoj treba smijeniti. Želimo pojačati djelovanje izvan Zagreba”, rekla je Rada Borić, nositeljica liste u 7. izbornoj jedinici.

Glavašević: ‘Rezultat na desnici su jako loše vijesti za Hrvatsku’

Izlazne ankete komentirao je i Bojan Glavašević. “Iako je ovo samo izlazna anketa, ona apsolutno odgovara našem osjećaju u kampanji. Stvarno smo ostavili srce gdje god da smo išli i kod građanki i građana ove zemlje smo osjetili to jedno zajedništvo. Treba pričekati službene rezultate, no ovo je vrlo ohrabrujuće za nas kao novi pokret. No ono što je jako zabrinjavajuće je rezultat koji je ostvarila krajnja desnica. To su za Hrvatsku jako, jako loše vijesti. Dakle, nema prostora za trijumfalizam”, rekao je Glavašević.