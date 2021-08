Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u zrakoplovnoj bazi Divulje prokomentirao je katastrofalne požare na Sredozemlju, ali i na našoj obali. Tvrdi da je grčka drama moguća i u Hrvatskoj.

"Da se ne dogodi, mi smo se pripremili i poduzeli niz mjera i radnji koje poduzimamo temeljem programa Vlade RH, ali i sve što poduzimaju naše vatrogasne zajednice, županije, jedinice lokalnih samouprava", rekao je Tucaković za RTL i dodao da je ova požarna sezona zahtjevna i teška.

"Gledajući samo mjesec srpanj preko stotinu požara je više u srpnju, što govori o isušenosti biljaka, brzini i količini požara koji su se dogodili u priobalnom području", naglasio je.

Bezbroj uzroka, rješenje je jedno

Zahvalio je i hrvatskoj policiji što pronalazi piromane te dodao da osim podmetanja požara uzroci mogu biti otvorena vatra te toplinski, električni i kemijski izvori energije, ali i klimatske promjene. Komentirao je i požare na Sredozemlju.

"Vidimo apokaliptične razmjere u kojima na nesreću ima žrtava. Stradala je imovina, mnoga naselja su spaljena, ljudi su ostali bez kuća. Povezuje ih dugotrajno sušno razdoblje, vrući vjetrovi, ali i klimatske promjene", kazao je.

Naglasio je da se na naše kanadere uvijek može računati te da je naša zračna flota među najboljima na svijetu.

"Možemo računati na kanadere, naše pilote, a naši tehničari su jedni od najboljih u svijetu što su pokazali u Grčkoj, Turskoj, a pokazuju to i u BiH. RH će sigurno učiniti sve da podrška uvijek bude iz zraka, da ti kanaderi budu svaku sezonu spremni i da se ide u realizaciju zanavljanja flote", rekao je Tucaković i dodao da su dva kanadera otišla na akciju u BiH.

Spremni i opremljeni

Osvrnuo se i na opremljenost domaćih vatrogasnih snaga. "Moram zahvaliti se Vladi RH koja je pomogla i postavila hrvatsku Vatrogasnu zajednicu kao tijelo nadležno za vatrogastvo, kao jedan stup domovinske sigurnosti uz vojsku i policiju. Zanavljanje opreme je u tijeku i to je kontinuirani proces. Od požara u Splitu 2017. nabavljeno je preko 450 novih vozila i stavljeno u sustav zahvaljujući državi ali i pojedinim jedinicama lokalne i područne samouprave koje su same iskreditirale vozila, poput Istarske i Splitsko-dalmatinske županije. Sam proces nabave opreme je proces i on ne smije prestati", poručio je.

U kolovozu se očekuje još toplinskih valova, pa Tucaković nije optimističan po pitanju požarne sezone. "Mi smo spremni. Što će biti, bit će. Idemo dan za danom. Najave nisu povoljne za nas, očekuje se još toplinskih valova, držat ćemo se i bit ćemo tu. Pozivam građane da svi skupa doprinesemo da do požara ne dođe i da poduzmemo mjere ako se požar dogodi da se dojavi centru 112 ili 193 na broj vatrogasaca", apelirao je glavni vatrogasni zapovjednik.