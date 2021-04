ŠKORIN TAJNIK NAPAO PUPOVCA: ‘Ovo je najskandalozniji istup glavnog stupa trgovačke koalicije’

Iz Domovinskog pokreta odgovorili su na optužbe Milorada Pupovca o Škorinom ‘antisrpskom govoru’ nazviajući koaliciju HDZ-a i SDSS-a – trgovačkom

Nakon što je predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac u intervjuu Novom listu optužio predsjednika Domovinskog pokreta Miroslava Škoru za “antisrpski govor” tvrdeći da je “antisemitizam” nazivati SDSS-ovu koaliciju s HDZ-om trgovačkom, Škorin zamjenik i politički tajnik DP-a Mario Radić oglasio se u nedjelju poduljim priopćenjem.

Kako stoji na Facebooku DP-a, Radić je pozvao Pupovca i premijera te predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića da legaliziraju svoj politički brak i potpišu predizborni sporazum. Priopćenje Domovinskog pokreta prenosimo u cijelosti:

“Obraćamo se cijeloj hrvatskoj javnosti, svim našim građanima, medijima i relevantnim političkim čimbenicima zbog još jednog u nizu, ali do sada najskandaloznijeg, istupa glavnog stupa vladajuće SDSS-HDZ trgovačke koalicije – Milorada Pupovca. Pouzdani čuvar Plenkovićeve parlamentarne većine u današnjem istupu za riječki Novi list, kojeg prenose i drugi mediji, ustvrdio je da nazivanje koalicije njegove partije i Plenkovićevog HDZ-a pravim imenom – a to je trgovačka koalicija – predstavlja, kako kaže, ‘antisemitski diskurs’.

Na ovakav način etnobiznismen Pupovac, kako ga je svojedobno nazvao bivši predsjednik Ivo Josipović, ili pak čaršijski trgovac, kako ga zove aktualni šef države Milanović, sa svojim ‘suhim zlatom’ i političkim ocem trgovačke koalicije, Andrejem Plenkovićem, pokušava malignim lažima ušutkati sve nas, nacionalnu oporbu, koji njihovo uhljebništvo, nepotizam i sramotno trgovanje na štetu hrvatskih nacionalnih interesa nazivamo pravim imenom.”

‘Osuđujemo bilo kakav antisemitizam’

“Domovinski pokret najoštrije osuđuje bilo kakav antisemitizam, a potpunom ludošću smatramo dovođenje onih koji prokazuju političku korupciju i nepotističku trgovinu vladajućih, u bilo kakvu, pa i izmišljenu vezu s antisemitizmom. Stoga, lišeni verbalnog delikta koji nam pokušava nametnuti Milorad Pupovac, jasno i glasno ponavljamo: koalicija Samostalne demokratske srpske stranke i Plenkovićevog HDZ-a je trgovačka koalicija, ma koliko oni šutjeli o tome. Ona predstavlja najgrublji oblik prijevare nacionalnog biračkog tijela i jedan je od glavnih uzroka sputavanja nade mladih naraštaja u postojanje prilika za normalan život, zbog čega tisuće odlaze iz naše domovine.

Ni u jednoj civiliziranoj, demokratskoj državi, osim u Hrvatskoj, o opstanku Vlade i trošenju proračunskih milijardi ne odlučuju zastupnici koji su zahvaljujući unaprijed zajamčenom diskriminatornom i protuustavnom položaju, u takvu poziciju došli temeljem par stotina ili nekoliko tisuća osvojenih glasova u segregiranoj izbornoj jedinici. Domovinski pokret je u potpunosti odan ideji maksimalne zaštite prava nacionalnih manjina i svih dijelova našeg društva, ali nikako ne na štetu hrvatskoga naroda.

Pokušaj sveučilišnog profesora i bivšeg partijskog sekretara s Filozofskog fakulteta Milorada Pupovca, da nas u nekadašnjoj Goebbelsovoj maniri poveže s, kako tvrdi, ‘antisemitskim diskursom’, ispod je svake ljudske, političke i akademske razine – i mi ga odbacujemo u potpunosti. Napominjemo i da je nešto slično već pokušao učiniti portal Faktograf, iz čega se sada nameće zaključak kako nije riječ tek o pukoj slučajnosti, već zadanom PR smjeru koji provode osobe bliske Miloradu Pupovcu, ali i Andreju Plenkoviću, pogotovo uzme li se u obzir da je prije nekoliko mjeseci, nastupajući na HRT-u, povjerljivi suradnik aktualnog šefa HDZ-a Mario Kapulica proročanski najavio da neće biti dopušteno vladajuću koaliciju nazivati hrvatsko-srpskom i trgovačkom.”

Agenda Dobrice Ćosića

“Miloradu Pupovcu nećemo dopustiti da iz osobnih profiterskih razloga, sukladno staroj agendi lažljivog Dobrice Ćosića, velikosrpsku propagandu šverca uz nevine žrtve naših sugrađana i sunarodnjaka Židova, koji su najviše stradali tijekom dva totalitarna režima – nacističkog i komunističkog. Kao što smo jasno osudili rasni antisemitizam, Domovinski pokret jednako glasno osuđuje i klasni antisemitizam, pa ovu priliku koristimo i kako bismo apelirali na vlasti da obiteljima svih židovskih vlasnika, koji su stradali tijekom Holokausta, Hrvatska vrati njihovu otetu imovinu. To jugoslavenske komunističke vlasti nisu bile spremne učiniti nakon 1945. godine, a njihovi duhovni, politički i biološki nasljednici na visokim državnim funkcijama ne čine to ni danas. To je pak jedna od glavnih zapreka poboljšanja odnosa s Izraelom, a o čemu se u Hrvatskoj sramotno šuti.

Od Milorada Pupovca zahtijevamo trenutačnu ispriku zbog podmuklog i vulgarnog podmetanja, koje za isključivi cilj ima prikrivanje lopovluka trgovačke koalicije SDSS-a i Plenkovićevog HDZ-a, a koja će i zbog ovakvih bljuvotina biti kažnjena na lokalnim izborima 16. svibnja ove godine. Žele li zaista da ih se ne naziva pravim imenom trgovačke koalicije, pozivamo ih da legaliziraju svoj politički brak i transparentno sklope predizbornu koaliciju te zajedno izađu na izbore u svim hrvatskim gradovima i selima – od Vukovara, preko Zagreba, do Knina, gdje god postoje njihovi ogranci, pa će tako sami opovrgnuti naše navode, a potreba za Pupovčevom isprikom Domovinskom pokretu – nestat će sama od sebe”, napisao je Radić.