SKANDAL NA FILOZOFSKOM FAKULTETU: ‘Povukao me lagano prema sebi i poljubio me gurnuvši mi jezik u usta’

Skandal sa seksualnim uznemiravanjem studentica na zagrebačkom Sveučilištu došao je i do vrata samog rektora Damira Borasa.

Naime, premda je imao potpisanu izjavu nekadašnje studentice Filozofskog fakulteta da ju je jedan profesor nasilno poljubio i premda je za tu izjavu znao cijeli Odsjek Filozofskog fakulteta na kojemu je dotični profesor zaposlen i usprkos njihovom protivljenju, rektor Boras je dotičnog profesora nagradio s počasnim zvanjem profesora emeritusa.

Nova prijava na Filozofskom fakultetu

Sve je otkrila novinarka portala Telegram Dora Kršul i time potakla još nekoliko studentica da prijave svoja mučna iskustva s Borasovim miljenikom. Jedna od njih, također već bivša studentica Filozofskog fakulteta ispričala je svoju traumu za RTL.

“Ja sam nakon jednih konzultacija koje su bile poduže pozdravljala se s njima na zatvorenim vratima, u tom trenutku je on mene primio s obje ruke za lice, povukao lagano prema sebi i poljubio me gurnuvši mi doslovce jezik u usta. Znam da sam odskočila, da sam bila u totalnom šoku, izletjela vani vičući da moram ići, da me čeka dečko”, ispričala je studentica.

“Nisam mislila odustati i prijaviti jer mi nije imalo smisla prijavljivati išta. Htjela sam vidjeti kako će se dalje ponašati. Kad sam došla na sljedeće konzultacije, rekla sam da me čeka dečko vani. Sjeli smo uz računalo, on se prema meni primaknuo to su bile stolica do stolice, stavio mi je ruku na koljeno. Ja sam tad rekla da mislim da bi trebali ostati profesionalni, sjećam se te njegove rečenice kada je rekao ‘slažem se, ubuduće ćemo biti profesionalni’ i tada je zapravo sve to stalo”, prisjetila se studentica.

Rektor Boras šalje jasnu poruku

Rektor Boras danas nije bio dostupan za izjavu jer je na putu. Jučer se pak oglasio priopćenjem naslovljenom “Skandalozna proizvodnja skandala”, u kojem ustvari potvrđuje da, unatoč potpisanoj izjavi bivše studentice, nije inicirao nikakav postupak protiv profesora optuženog za zlostavljanje. Uz to, rektor se obrušio novinarku koja je razgovarala sa žrtvama tog profesora.

Opsesivna novinarka, kako ju više puta naziva rektor, kaže kako joj to puno manje smeta od činjenice da Boras dovodi u pitanje motive žrtve seksualnog uznemiravanja.

“Zašto je uopće istupila, napisala svoju izjavu i tako dalje. To ponašanje nije primjereno rektoru Sveučilišta u Zagrebu i zapravo je potpuno nedostojno te funkcije. Isto tako, šalje očajnu poruku ženama koje jesu žrtve zlostavljanja da im je zapravo bolje da šute. To je poruka rektora Borasa studenticama”, kazala je novinarka Telegrama Dora Kršul.

Sveučilište nije spremno suočiti se sa problemom

Borasovu prethodniku na mjestu rektora čini se da je Sveučilište, kada je ova osjetljiva tema u pitanju, potpuno neučinkovito.

“Ja sam se naslušao izjava tipa ‘nulta tolerancija’, tipa ‘neka institucije rade svoj posao’ i tipa ‘nitko nije kriv dok nije osuđen’. Čim čujem takvu izjavu to je za mene alarmni znak da Sveučilište nije spremno suočiti se sa problemom”, ustvrdio je Aleksa Bjeliš, bivši rektor Sveučilišta u Zagrebu.

Još oštrija prema čelnom čovjeku Sveučilišta je bivša ministrica.

“Zapravo ne radi ništa na zaštiti žrtava, a ovdje je očito, s obzirom na to koliko se već mladih žena javilo, da ih itekako treba zaštititi, i da konačno treba s riječi prijeći na djela”, bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.