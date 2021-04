SJEĆATE LI SE OMILJENOG BEROŠEVOG INFORMATIČARA? Njegova supruga slikala se s Plenkovićem 2018.; Oglasili se iz Vlade

Slučajno ili ne, nakon što se supruga vlasnika tvrtke Cuspis fotografirala prije tri godine s premijerom Plenkovićem u Londonu započela je njihova suradnja sa sektorom zdravstva

Još u srpnju 2018. je Maja Graholski podijelila fotografije s ugodnog druženja s premijerom Andrejem Plenkovićem u Londonu. “S Premijerom o biznisu, nogometu i povratku u Hrvatsku i naš fra Ljubomir Šimunović duša i srce naše HR zajednice u UK, kako ga najbolje opisa Premijer”, napisala je Graholski u objavi.

Index doznaje kako je Maja Graholski zapravo Maja Kojundžić, supruga Vinka Kojundžića, vlasnika informatičke tvrtke Cuspis koja je na natječaju Ministarstva zdravstva dobila višemilijunski posao izrade platforme cijepise.zdravlje.hr, kojeg je na kraju traljavo odradila. Slučajno ili ne, nekako je baš po povratku iz Londona tvrtki Cuspis poslovanje krenulo nabolje. Počeli su poslovati s državom.

Pregledom isplata iz državne riznice, otkriveno je da 2017. Cuspisu nije isplaćena ni lipa, da bi već 2018. poslovima s Ministarstvom zdravstva uprihodili 3.497.338,41 kuna, odnosno polovicu godišnjih prihoda. Godinu kasnije taj se iznos gotovo udvostručuje na 6.367.024,09 kune, što je opet bila polovica prihoda. Lani je zarada od ministarstva pala na 2.929.083,46 kune, dok je ove godine trenutno 913.851,35 kunu.

Iz Vlade kažu da se ne poznaju

Je li susret Maje Kojundžić i Andreja Plenkovića uzrok streloitog poslovnog uzleta Cuspisa zahvaljujući državnom novcu? Iz Vlade poručuju da jedno s drugim nema nikakve veze i da se Kojundžićeva i Plenković ne poznaju.

“Radi se o slici koja je napravljena u srpnju 2018. Tada je premijer bio u posjetu Londonu, na summitu zapadnog Balkana. Slika je nastala prilikom posjeta veleposlanstvu ili jednom od događaja s tamošnjim Hrvatima. Premijer ne poznaje i nema nikakvog kontakta ni s gospođom, ni s njenim suprugom, ni s ovim svim zbivanjima koja su sada aktualna, a ta slika je nastala kad ga je gospođa, očito, zamolila da se slikaju. Oni su se slikali i ona je to objavila, kao što je u niz drugih situacija prigodom posjeta, kada je negdje s Hrvatima izvan Hrvatske, ali i kada je na terenu u Hrvatskoj, ista situacija. Ako se netko želi slikati, on se slika i to je to”, poručio je glasnogovornik Vlade, Marko Milić te pojasnio što misli o njenom napisu da je s Plenkovićem pričala o biznisu.

“Mislim da to nikakve veze nema s ovim što se sada aktualiziralo, a o čemu su razgovarali, ja stvarno ne znam. Ali radi se vjerojatno o nekom vrlo kratkom razgovoru koji je bio prigodan, jer je premijer došao tada susresti se s Hrvatima koji su bili u Ujedinjenoj Kraljevini i sa svakim je možda kratko porazgovarao i to je to. Nije to bila prigoda za bilo kakve dulje razgovore o tim temama koje je gospođa navela, tako da to nema potrebe ni komentirati. Nema nikakve veze, poznanstva, drugih susreta, sastanaka, ništa od toga. Radi se o jednom kratkom susretu prigodom posjeta Ujedinjenoj Kraljevini. Kada se susreo tamo s hrvatskom zajednicom, onda je gospođa pristupila, htjela se fotografirati. I u svim drugim prilikama premijer pristane i ne vidim u tome nikakav problem”, rekao je Milić.

Plodna suradnja sa zdravstvom

Nakon što je u medijima procurio kod platforme cijepise.zdravlje,hr iz kojeg je vidljivo kako je stranicu radila tvrtka Cuspis, iz Ministarstva zdravstva su potvrdili kako je prva faza projekta koštala 196 tisuća kuna, a kako je cijela prilagodba informacijskog sustava za cijepljenje protiv Covida koštala 4,467.515.63 kune. Tih 196.000 kuna priznao je i Vinko Kojundžić, iako je zapravo koristio predložak od 50 dolara na popularnom sustavu za blogere, WordPressu. Za ostale poslove, koji nisu realizirani, trebali su dobiti još 404.000 kuna.

Kasnije je otkriveno kako je njegova tvrtka surađivala i s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. U studenom 2017. su se pohvalili da su prvi u Hrvatskoj certificirani “od strane HZZO-a za djelatnost medicinske mikrobiologije s parazitologijom”, a pohvalili su se i poslovima s Hercegovačko-neretvanskim kantonom te sa Zavodom za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije. Osim toga, zajedno s tvrtkom IN2 su prošle godine sklopili dva ugovora s HZZO-om. Jedan je bio za nabavu usluga nadogradnje i odražavanja sustava eRačuna, a drugi se odnosi na nabavu usluge održavanja sustava eNovorođenče. Vrijednost prvog posla s PDV-om iznosi 873,7 tisuća kuna, a drugog 262,5 tisuće kuna.

Posao koristio u privatne svrhe

Istina bilo je tu i propalih poslova poput onih s KBC-ovima Osijek i Sestre Milosrdnice te bolnicama u Bistri i Kninu. Vinko Kojundžić očito dobro koristi svoju poslovnu povezanost sa zdravstvenim sustavom i u privatne svrhe. Naime, u veljači se pohvalio kako se cijepio preko reda i to u potresom pogođenoj Sisačko-moslavačkoj županiji, a prošloga je ljeta fotografirao ministra Beroša tijekom predizbornog posjeta Splitu.

“Gospodin Kojundžić je, prema mojim saznanjima, za vrijeme izborne kampanje prošlog ljeta u Splitu boravio privatno i nije bio članom mog izbornog tima. Izborni tim HDZ-a za 10. izbornu jedinicu bio je u isključivoj organizaciji stranke čiji sam član”, poručio je ranije Beroš, a nakon što je otkriveno da se ipak poslužio njegovim fotografijama na službenom Facebooku odgovorio je: “Nisam propitivao izvore i autore snimki, ali sam ih u dobroj vjeri koristio za javnu promidžbu mojih predizbornih aktivnosti.”

Kao što je Maja Kojundžić slučajno srela premijera u Londonu i pričala s njim o biznisu, tako je i Vinko Kojundžić sasvim slučajno na ulicama Splita u predizborno vrijeme sreo Vilija Beroša i odlučio ga fotografirati, valjda za uspomenu. Bračni par Kojundžić, kao ni tvrtka Cuspis nisu se još oglasili.

