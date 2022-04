Vlada i sindikat ponovno pokušavaju naći zajednički jezik oko plaća u javnim i državnim službama. Prošlotjedni pregovori nisu urodili plodom, što je potvrdio i Stjepan Topolnjak, predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi. On je za N1 otkrio da od premijera nisu dobili nikakvu informaciju o odlukama Vlade. Ako je ne dobiju, zaprijetio je, slijedi štrajk.

“Ne da ne vjerujemo, mi vjerujemo i jednom i drugom ministru, ali činjenica je sa smo dosad slušali i od premijera i od pomoćnika ministara i ministara slušali da novca ima, a nama se govori da novca nema. Želimo konačno da se jednom ta fama o balastu javnih i državnih službi skine s medijskog prostora i da ljudi priznaju da i javne i državne službe značajno trebaju ovoj državi što smo i dokazali u posljednje dvije godine. Očekujemo da se rast plaća podigne s obzirom na cijene koje bujaju iz dana u dan. Cijene osnovnih prehrambenih artikala su otišle i 50 posto gore pa mi tražimo da od 1. travnja imamo četiri gore i da od 1.7. i od 1.10. imamo po dva posto gore”, objasnio je Topolnjak.

Vladin prijedlog je podcjenjujući

Ističe da je Vladin prijedlog podcjenjivanje javnih i državnih službi. Iznosi osnovice i naknade za prijevoz koje im Vlada nudi su preniski.

“Mi moramo reći da su sada u privatnom sektoru značajno narasle plaće kroz prošlu godinu. Moram naglasiti da naši radnici u sustavu zdravstva, radnik koji radi u kuhinji, koji je vodoinstalater, oni imaju neto plaću od 4600 kuna. Minimalna je 3750 kuna, dakle imaju nešto malo iznad minimalne plaće. Medicinska sestra u primarnoj zaštiti ima neto 5300 kuna, medicinska sestra u bolnicama ima 5600 i govorim za one koje imaju 10 godina staža i koje ne rade sada smjenama. Ako rade noćne i subote i nedjelje onda je to nešto više”, rekao je Topolnjak.

Mirenje, pa štrajk

Sindikati su razvili i scenarij u slučaju da im premijer Plenković ne odgovori na njihove zahtjeve do četvrtka. “Ja moram reći da za početak slijedi postupak mirenja. Nakon Uskrsa, ako se premijer ne odazove našem pozivu, krenut ćemo u postupak mirenja koji traje pet dana, ako se ništa ne dogodi krenut ćemo u industrijske akcije, uključujući i sam štrajk. Mogu reći da je to stav svih sindikata u javnim službama što su i komunicirali na zadnjem sastanku s Vladom. Teže je pokrenuti štrajk u zdravstvu, ali pokrenut ćemo ga. Ja mislim da će doći do nekog razumnog rješenja i da nas neće natjerati da ponovno idemo u štrajk i da će shvatiti i da javnim i državnim službama treba povisiti plaće”, otkrio je sindikalist.

Ističe da su povećanja plaća koje oni traže za proračun teška između 400 i 500 milijuna kuna, što nije velik trošak. “Mi nismo decidirani odgovor dobili od Vlade RH zašto ne žele prihvatiti naše zahtjeve. Vlada je tražila od nas da revidiramo svoje zahtjeve, mi jesmo, ali oni svoje nisu. Nismo čuli od ministra financija ‘nema novca’. Ne mogu reći da je ta rečenica bila rečena, ali slušajući svakodnevno u vijestima, čuli smo da novca ima. Nama nije jasno u čemu je štos. Očekujemo razumno rješenje, od premijera da reagira na to, da iz Vlade reagiraju i da nas ne sile na to da idemo u štrajk”, zaključio je sindikalist Topolnjak i dodao da vjeruje da će dobiti podršku građana.