Varaždinska policija izvijestila je da je pritvorila 49-godišnjaka kojega tereti da je u Ivancu ubio 70-godišnju ženu, a neslužbeno riječ je o žrtvinom sinu koji je majci nanio višestruke ozljede po glavi i tijelu.

Tijelo ubijene žene u stanu u Ivancu pronađeno je u subotu, a obdukcijom je utvrđeno da je umrla nasilnom smrću. Policija je vrlo brzo privela muškarca zbog sumnje u počinjenje teškog ubojstva.

Višestruke ozlijede po glavi i tijelu

Kriminalističkim istraživanjem i provedenom obdukcijom utvrđeno je da je riječ o 49-godišnjaku koji je ženi nanio višestruke ozlijede po glavi i tijelu, uslijed kojih je preminula, izvijestila je policija.

Dodaju da je nakon dovršenog istraživanja 49-godišnjak uz kaznenu prijavu za teško ubojstvo predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.

Mediji navode da su sin i majka koja je nakon pretrpljenog moždanog udara bila teško pokretna živjeli u stanu u stanu Ivanca.

Za teško ubojstvo zakon predviđa kaznu od najmanje deset godina zatvora. No, može se izreći i dugotrajni zatvor koji traje do 40, a u iznimnim slučajevima i do 50 godina.