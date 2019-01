ĐAKIĆEV SIN PROGOVORIO O SKANDALU: ‘Promijenio sam broj mobitela zbog prijetnji. Žao mi je, gadim se sam sebi’

Ivan Đakić tvrdi da se sam sebi gadi zbog neprimjerene objave Facebooku za pravoslavni Božić te da je primio brojne prijetnje

Nakon neprimjerene objave na Facebooku za pravoslavni Božić, zbog čega je bio na razgovoru u policiji, Ivan Đakić (22), rekao je za 24 sata da se sam sebi gadi i da je primio brojne prijetnje.

“Gadim se sam sebi, najradije bih sebe kaznio za ovo što sam učinio”, rekao je Đakić novinarima 24 sata.

Sin saborskog zastupnika HDZ-a i čelnika Hvidre, Josipa Đakića, na pravoslavni je Božić na Facebooku objavio fotografiju osobe s ustaškim znakovljem koja u ruci drži odrubljenu glavu osobe s četničkim oznakama te napisao “Svim ‘prijateljima’ srbićima sretan božić”.

Zbog prijetnji promijenio je broj mobitela

Ispričao je kako je dobio brojne prijetnje, pa je mora promijeniti broj mobitela.

“Mnoge su mi prijetnje upućene, zbog toga sam promijenio broj mobitela, prijete mi, pa sam zbog toga oprezan”, rekao je Đakić.

SRAMOTNO: Otkriveno kakvu nacističku tetovažu Ivan Đakić ima na ruci, nije ni čudo da ju je skrivao pred novinarima

ŠEF MLADEŽI HDZ-A KOMENTIRAO IVANA ĐAKIĆA: ‘To je jeziv govor mržnje’; Odgovorio i na pitanje je li njemu pomogla karijera oca

Obračun SDP-a s njegovim ocem

“Razmislio sam o svojem postupku isti tren nakon što sam stisnuo objavu na Facebooku. Javila mi se mama i svašta mi napisala u vezi s tom slikom. Meni je iskreno žao, nisam nacionalist i nije mi bila namjera potaknuti nikoga na bilo kakvu mržnju ili nasilje. Poznat sam kao veliki šaljivac i to je bila čista šala.

Moj profil je privatan i mogu ga vidjeti samo moji prijatelji, oni koje prihvatim. Znam tko je poslao tu fotografiju na Forum mladih SDP-a, to će se istragom utvrditi i vjerujem da će i oni biti pozvani da daju izjavu, ali kad ja kažem kako je do objave došlo i koja je bila namjera, mislim da će se na to drukčije gledati.

Ovo je isključivo rat SDP-a protiv mog oca Josipa. Ponavljam, nisam nacionalist, tako nisam odgojen, a i moja majka je druge vjere”, sa žaljenjem je zaključio Đakić.

Đakić, kojemu prijeti tri godine zatvora, tvrdi da je spreman nositi sankcije. Ipak, nada da će dobiti kaznu rada za opće dobro odnosno novčanu kaznu.