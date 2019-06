‘SIGURAN SAM DA KOLINDA MOŽE POBIJEDITI MILANOVIĆA’: Ministar poljoprivrede ne sumnja u predsjednicu

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić kaže kako je siguran da Kolinda može pobijediti Milanovića

Nakon što je jučer bivši premijer i bivši šef SDP-a Zoran Milanović i službeno postao SDP-ov kandidat za predsjednika Hrvatske na izborima koji će biti održani krajem godine te je objavio da će mu slogan kampanje biti “Predsjednik s karakterom”, danas je ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić izjavio kako je siguran da ga trenutna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović može pobijediti, piše N1.

“Ja sam siguran da aktualna predsjednica može pobijediti gospodina Zorana Milanovića. Svatko ima pravo se kandidirati, pa tako i Kolinda Grabar-Kitarović, Zoran Milanović ili netko peti. Ne vidim problem u tome. Svatko ima pravo tražiti svoju političku sreću na političkoj sceni”, rekao je Tolušić.

Nikada nije tvrdio da je pošten političar

Podsjećamo, Milanović je jučer poslijepodne najprije na Facebooku objavio da ide u utrku za Pantovčak, a nakon toga je i šef SDP-a Davor Bernardić nakon sjednice Predsjedništva te stranke potvrdio da je Milanović jednoglasno potvrđen za kandidata. “Zahvaljujem prijateljima iz SDP-a koji su me predložili i na to ne mogu ostati ravnodušan. Bez želje za to ne ideš na izbore. Želim biti predsjednik jedne otvorene, moderne Hrvatske”, rekao je Milanović obraćajući se novinarima u Novinarskom domu.

“Nikada nisam rekao da sam pošten političar ili pošten čovjek, pa neka ljudi zaključe kakav je moj karakter. Karakter se može i mijenjati, moj karakter je nešto što nosim sa sobom. Sudite mi”, odgovorio je Milanović na pitanje novinara kakav je to njegov karakter s obzirom na slogan.

