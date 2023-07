Portal Severe Weather Europe za zadnji tjedan srpnja predviđa nove ekstremne vremenske prilike s jakom tučom budući da se diljem Europe razvija novi veliki frontalni sustav.

"Posljednja dva tjedna pokazala su neuobičajeni vremenski obrazac u srednjoj Europi. Brojne teške vremenske nepogode s tornadima, golemom tučom, iznenadnim poplavama i razornim vjetrovima razorile su alpsko područje, sjevernu Italiju, Sloveniju, Hrvatsku i središnji Balkan. Slično vrijeme, uključujući vrlo veliku tuču, predviđa se od ponedjeljka do srijede, jer još jedan snažan i dubok frontalni val ulazi u pregrijanu zemlju", navodi Severe Weather Europe u tekstu kojeg potpisuje Marko Korosec.

Nove olujne superćelije?

"Uz trenutni obrazac koji postupno nestaje ovog vikenda, vremenski modeli već nagovještavaju još jedan frontalni sustav koji se pojavljuje u središnjoj Europi u ponedjeljak. U tijeku je brzo zagrijavanje iza nedavnog sustava, zahvaljujući još uvijek sparnoj regiji južnog Sredozemlja gdje i dalje postoji velika toplinska kupola. Vruće temperature vraćaju se prema sjeveru. Od ponedjeljka do srijede u središnjoj Europi s alpskim područjem, Italiji, sjevernom i središnjem dijelu Balkanskog poluotoka očekuje se višednevna oštra vremenska nepogoda. Zahvaljujući snažnim vjetrovima s gornje razine, koji zaokružuju gornji val. Hlapljiva zračna masa i jako smicanje vjetra dovest će do značajnih vremenskih nepogoda. Očekuju se jake grmljavinske oluje, uključujući superćelije s vrlo velikom do golemom tučom, tornada, bujične poplave i razorne vjetrove", navodi SWE.

Prije tjedan dana SWE je objavio srednjoročne izglede za najjači toplinski val koji će ove ljetne sezone pogoditi južnu Europu. U Španjolskoj i Italiji zabilježena je vrućina od +45 °C.

Toplinski val postupno je nestao do sredine tjedna, nakon čega je uslijedila višednevna oštra vremenska nepogoda u alpskoj regiji, koja se proširila na Italiju i zemlje Balkanskog poluotoka. Intenzivne, dugotrajne superćelije, velike skupine oluja i pramčani odjeci doveli su do velike štete od tuče i vjetra.

Rezultat nestabilnog i poremećenog okoliša

"U petak, 21. srpnja, tornado s više vrtloga također je prijavljen na istočnoj periferiji Milana, sjeverozapadna Italija. Osim toga, iz sjeverne Italije i Slovenije prijavljena je velika šteta od orkanskih vjetrova, a deseci tisuća stabala iščupani su iz korijena. Intenzivni pljuskovi doveli su do iznenadnih poplava. Iz Italije, Slovenije, Hrvatske i BiH prijavljene su brojne dojave o velikoj, lokalno čak i golemoj tuči promjera više od 12 cm. Šteta je znatna", navodi SWE.

Napominju kako su ozbiljni vremenski događaji poput velike tuče, razornih vjetrova i iznenadnih poplava rezultat nestabilnog i poremećenog okoliša.

"A jedan od glavnih sastojaka potrebnih za razvoj oštrih vremenskih prilika je dostupna vlaga (rosište) u atmosferi. Parcele s toplim zrakom mogu držati mnogo više vode od onih s hladnijim. Dakle, konvektivno raspoloživa potencijalna energija (CAPE) raste s višim temperaturama. Ukratko, što je viša temperatura rosišta, veća je nestabilnost atmosfere. Ovomjesečna vlažna zračna masa (i ljeto) posljedica je ekstremno anomalne temperature Sredozemnog mora. Većina regija ima temperaturu vode od 27 °C do oko 30 °C u nekim dijelovima, što dovodi do vrlo visokih točaka rosišta. Nedavno su primijećene brojke od 4-6 °C iznad normalne temperature vode – što je rekordno u Sredozemnom moru", navodi SWE u svom članku.

SWE predviđa se da će se ovi uvjeti zadržati u nadolazećim tjednima. Stoga će novi prednji sustavi iskoristiti prednosti ovih visokih točaka rosišta. Oni dovode do vrlo nestabilne zračne mase i ekstremne nestabilnosti.

U nedjelju i ponedjeljak porast temperature, a onda...

"Pogledajmo kako će se ovaj tjedan razvijati novi moćni gornji val i frontalni sustav. Opći vremenski obrazac za zadnji tjedan srpnja postaje sve progresivniji nad Europom. S postupnim kolapsom toplinske kupole na jugu, velika i duboka sjevernoatlantska gornja jama izranja iznad kontinenta. Dok će se žarki toplinski val zadržati na krajnjem jugu Sredozemlja i Balkana, snažni gornji val zahvatit će kupolu sa sjevera. To dovodi do intenzivnog mlaza između obje značajke. Val će biti prilično neobičan za središnji ljetni mjesec, s dubokom jezgrom nad zapadnom Europom. Dakle, donošenje hladne morske zračne mase u ovaj dio Europe. Za nedjelju i ponedjeljak predviđa se prilično brz porast temperature uoči približavanja. Iako će ovaj toplinski val biti kratkog daha, temperature će se vratiti u srednje do više od 30 stupnjeva diljem sjeverne Italije i Balkana", navodi SWE.

Dodaju kako će srednje temperature ponovno će biti oko 10-12 °C iznad normale, dok će prognozirane dnevne temperature ostati u ekstremnim vrijednostima.

"Dakle, u ponedjeljak i utorak će južna Italija i južni Balkan imati izrazito visoke temperature. U Srbiji, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Rumunjskoj, Bugarskoj i Grčkoj predviđaju se maksimalne dnevne temperature od 40 do 46 °C. Prijetnje šumskih požara u Grčkoj i drugim dijelovima južnog Balkana povećat će se zbog jačih vjetrova koji stižu s novim velikim frontalnim sustavom sjevernije. Gornji valovi i frontalni sustav izlaze u središnju Europu kasno u noći s nedjelje na ponedjeljak, s vjetrovima na višim razinama koji se značajno povećavaju uz jačanje pritiska u odnosu na blokirajući visoki s toplinskom kupolom nad južnom Europom. Tako će jačati i smicanje vjetra (vjetrovi koji se mijenjaju i pojačavaju s visinom). Visoka vlažnost i temperatura rosišta stvarat će visoku nestabilnost uz pomoć Ligurijskog zaljeva i temperature mora u Jadranskom moru. Brojevi CAPE rastu do ekstremnih vrijednosti, lokalno prelazeći 4000-5000 J/kg po WRF vremenskom modelu visoke rezolucije. To pokazuje koliko će zračna masa biti vlažna u najnižim razinama. Predviđa se nestabilno okruženje ispod mlazne struje, posebno iz jugoistočne Francuske, južne Njemačke, alpskog područja i sjeverne Italije.Visoki rizik od velike oštre vremenske nepogode vjerojatno će se razviti nad ovim područjima jer dolazi do gotovo savršenog preklapanja ekstremnog smicanja i nestabilnosti. Bit će moguće dugotrajne superćelijske s velikom tučom, razornim vjetrovima i tornadima", navodi SWE.

Nadalje, frontalni sustav će se u utorak pomaknuti prema istoku, što će dovesti do dodatnog lošeg vremena i novog izbijanja intenzivnih grmljavinskih oluja.

Hrvatska bi se mogla u utorak naći na udaru nove olujne superćelije

"Uz ekstremne vrijednosti smicanja vjetra (60-80 čvorova), vrlo visoku do ekstremnu nestabilnost (3000 do 5000 J/kg MLCAPE) i helikitet relativne oluje – ovo je recept za pojavu oštrih vremenskih nepogoda. Pravokutno područje označeno žutom bojom ponovno je postavljeno na mjesto gdje će postojati najveći potencijal i najbolje preklapanje teških vremenskih uvjeta u utorak. Uz ove uvjete razvijaju se žestoke rotirajuće oluje. Dakle, slično kao u ponedjeljak, dugotrajne superćelijske oluje s golemom tučom, razornim vjetrovima i tornadima bit će moguće diljem Balkanskog poluotoka i duž regije istočnog Jadrana", upozorava SWE.

"Potrebno je pomno pratiti područja uz jadransku obalu, gdje su mnogi na odmoru i kampiranju. Izuzetno jaki vjetrovi mogli bi uzrokovati ozljede i veliku štetu na drveću. Slično kao što smo vidjeli prošli tjedan. Niz više oluja i konvektivnih sustava dovest će do intenzivnijih pljuskova s iznenadnim poplavama, posebno na složenom terenu Alpa. Nadalje, frontalni sustav nastavit će se istočno u srijedu, najvjerojatnije će donijeti dodatna jaka grmljavinska nevremena dalje prema jugu i istoku diljem Balkanskog poluotoka i istočne Europe, posebno Srbije, Rumunjske, Ukrajine i Moldavije. Budite na oprezu zbog potencijalno opasnih vremenskih uvjeta u ponedjeljak i utorak", zaključuje SWE.

