Od 1. siječnja ove godne, kada smo u Hrvatskoj kunu zamijenili eurom, počeo sam bez nekog posebnog cilja skupljati račune iz trgovina i slagati ih na hrpu. Šest mjeseci kasnije, na polovini prve godine s eurom kao službenom valutom, sinulo mi je da gomila računa može poslužiti za kratku, naravno amatersku analizu rasta cijena za koji su oni najodgovorniji - predsjednik Vlade i guverner Hrvatske narodne banke - tvrdili da se neće dogoditi nakon što uvedemo euro.

Recimo, guverner HNB-a Boris Vujčić u rujnu 2021. godine izjavio je da ''uvođenje eura neće izazvati znatnija poskupljenja''. U srpnju prošle godine malo je ispretumbao rečenicu pa izjavio: ''Uvođenje eura ne bi trebalo imati nikakav značajniji utjecaj na stopu inflacije.'' Dva mjeseca kasnije, lani u rujnu, guverner je kazao da ''uvođenje eura ne bi trebalo rezultirati značajnijim poskupljenjima''.

Po Plenkoviću, kava je trebala poskupjeti dvije lipe

Na web stranici Euro.hr, koju su zajednički pokrenuli Vlada i HNB povodom uvođenja eura, pisalo je: “Cijene se u biti neće povećati zbog uvođenja eura. Učinak rasta cijena zbog uvođenja eura bit će vrlo blag i jednokratan, a na osnovi iskustva drugih zemalja koje su uvodile euro od 2007. naovamo, procjenjuje se da će iznositi samo 0,2 postotna boda u godini uvođenja eura.”

Premijer Andrej Plenković još je u veljači 2019. godine, reagirajući na javne bojazni od poskupljenja koja bi mogla doći s eurom, poručio: "Ne stoje zvučni slogani da ćemo dobiti europske cijene, a sačuvati hrvatske plaće." Štoviše, građane je 'umirio' omiljenim im primjerom - cijenom kave. Govoreći kako su iskustva drugih članica koje su uvodile euro pokazala da su im cijene u prosjeku narasle za svega 0,23 posto, premijer je rekao: "Da budem sasvim plastičan to znači da bi vam se prosječna cijena jedne kave povećala za oko dvije lipe."

Valja se na koncu sjetiti i one bakice iz spota u sklopu promotivne kampanje za uvođenje eura iz koje su progovarali i Vlada i HNB. Kada joj unuka zabrinuto kaže: ''Bako, pa sve će ti poskupjeti!'', na što joj ova tobože mudro odgovori: ''Ma ništa se ti ne brini.''

Od 25 artikala jeftinije samo bijelo grožđe

U svojoj amaterskoj analizi ne ulazim u razloge poskupljenja - koliko je to do uvođenja eura, koliko do inflacije koja se nesretno preklopila s uvođenjem nove valute, a koliko do pohlepe trgovaca - već samo bilježim i uspoređujem cijene istih artikala kupljenih tijekom prvih šest mjeseci ove godine.

U tom sam razdoblju najčešće kupovao u dva velika trgovačka lanca te u dvije manje kavrtovske trgovine. Uzeo sam u obzir samo one artikle, većinom prehambene proizvode, koje sam učestalo kupovao, bar jednom mjesečno. Mlijeko nisam uzeo u obzir jer mu je Vlada zamrznula cijenu, a suncokretovo ulje, primjerice, kupio sam samo jednom u tih šest mjeseci pa sam ga izostavio.

Pročešljavanjem gomile računa izvukao sam 25 artikala koje su učestalo iskakali. Od tih 25 proizvoda, samo je jedan u lipnju bio jeftiniji. Sedam artikala zadržalo je istu cijenu, a 17 je poskupjelo. Jedino što je pojeftinilo bilo je bijelo grožđe. Onome koje sam kupio u veljači, cijena je bila 3,99 eura za kilogram, a u lipnju - u istom trgovačkom lancu - koštalo je 2,99 eura.

Proizvodi kojima je cijena ostala ista

FLIPS SMOKI (130 g)

siječanj/lipanj: 1,19 eura

SIR GOUDA (1 kg)

veljača/lipanj: 5,49 eura

NAMAZ DUKATELA (150 g)

veljača/svibanj: 1,46 eura

KEKSI DOMAĆICA (220 g)

siječanj/lipanj: 1,86 eura

COCA COLA ZERO (1,5 l)

siječanj/travanj: 1,99 eura

SIR LISTIĆI (250 g)

siječanj/lipanj: 3,19 eura

CEDEVITA (200 g)

veljača/lipanj: 2,25 eura

Prozvodi koji su poskupjeli

PAPRIKA BABURA (1 kg)

siječanj: 2,19 eura

lipanj: 2,99 eura

ČOKOLADA DORINA (80 g)

siječanj: 0,80 eura

lipanj: 1,25 eura

TOALETNI PAPIR (10 rola)

siječanj: 4,19 eura

lipanj: 4,49 eura

GRAŠAK U KONZERVI (400 g)

veljača: 1,56 eura

lipanj: 1,65 eura

MASLAC (250 g)

veljača: 1,69 eura

lipanj: 2,89 eura

MIJEŠANO MLJEVENO MESO (850 g)

siječanj: 3,98 eura

lipanj: 5,70 eura

KRUH RUSTIKA BIJELI (500 g)

siječanj: 1,39 eura

lipanj: 1,69 eura

ALKOHOLNI OCAT (1 l)

siječanj: 0,73 eura

lpanj: 1,05 eura

SENF (350 g)

siječanj: 1,46 eura

lipanj: 2,09 eura

MRKVA (1 kg)

veljača: 1,09 eura

lipanj: 1,39 eura

ŠUNKA PUREĆA PEČENA (1 kg)

ožujak: 13,27 eura

lipanj: 15,99 eura

VEGETA (250 g)

veljača: 1,98 eura

lipanj: 2,25 eura

SIRNI NAMAZ ABC (100 g)

veljača: 0,99 eura

lipanj: 1,13 eura

JABUKA GRANNY SMITH (1 kg)

veljača: 1,29 eura

svibanj: 1,49 eura

KISELO VRHNJE (130 g)

ožujak: 0,66 eura

lipanj: 0,75 eura

LIMUN (1 kg)

siječanj: 1,19 eura

lipanj: 1,99 eura

BUĐOLA (1 kg)

veljača. 13,29 eura

lipanj: 17,29 eura

'Košarica' skuplja za 15,33 eura

Zbroje li se cijene svih proizvoda koji su poskupjeli, dobivamo iznos od 66,08 eura. Da nisu poskupjeli, koštali bi 51,75 eura, odnosno 14,33 eura manje.

Zbrojimo li najniže i najviše cijene svih proizvoda, ispada da je 'košarica' ovih 25 artikala početkom godine koštala 72,17 eura, a koncem lipnja - 87,50 eura.

Dakle, u šest mjeseci poskupjela je za 15,33 eura. Ili za one koji još računaju i lakše se snalaze u bivšoj valuti - 115,50 kuna.

