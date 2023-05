Marija Selak Raspudić hrvatska je političarka i saborska zastupnica, za RTL je komentirala umjetnu inteligenciju za koju je uvodno u intervjuu istaknula da je navela gotovo sve podatke o njoj - netočno. Najviše je, kaže, brine kako će se umjetna inteligencija (AI) primjenjivati kod ranjivih društvenih skupina, djece i starijih koji su često mete iskorištavanja i prevara. Brine je i kako će se to odraziti na politiku.

"Već se sad govori o američkim izborima, koji neće biti normalni, a i prošli su uvjetovani kroz različite društvene mreže. Što ćemo s deep fakeom, to je proizvodnja video sadržaja koji imitira osobu koja to nije. Ali i gore od toga. Što će biti sa stvarnim zločinima, koji će se relativizirati s obzirom na to da nema velike razlike između tih videa, da to nije autentičan dokaz", kaže Selak Raspudić.

Posebno je brine što ulažemo novac u neke oblike umjetne inteliencije, a da nismo još definirali niti jedan zakonski okvir o njoj.

"Doktorirala sam na temi čovjeka i tehnike i druga knjiga koju sam pisala na Oxfordu tiče se upravo virtualnih moralnih agenata i svega onoga do čega bi mogla dovesti virtualizacija naše stvarnosti primjenom umjetne inteligencije", kaže Selak Raspudić koja će ovoga tjedna Saboru predložiti Rezoluciju - koja je rezultat mnogih stručnjaka - kojom se traži podvrgavanje AI standardima koji su prisutni u EU.

'Ona je već potpuno prisutna u našem životu'

"EU, da bude pravno sigurna, da koristi određene etičke smjernice koje smo usvojili i da bude pouzdana. Traži se da se sustav, prije svega RH pripremi na mogući gubitak radnih mjesta, na prekvalifikaciju i dodatno obrazovanje onih koji će biti zahvaćeni time što će AI preuzimati njihove poslove. Traži se od Vlade RH da konačno donese strategiju razvoja umjetne inteligencije u Hrvatskoj", kaže Selak Raspudić naglašavajući da se Strategijom štite ranjive i društvene skupine.

"Bez nje, u procesima ratovanja i svakodnevnom životu nema onoga koji će biti kažnjen kada vam umjetna inteligencija učini štetu. Ona je već sad potpuno prisutna u našem životu od banalnih zadataka, kao što je selektiranje mailova gdje vam neki odlaze u smeće do mnogo ozbiljnijih stvari u medicini", upozorava.

"Nakon slučaja Cambridge analitike svi bismo trebali imati oči otvorene s obzirom na to što se događa i kako se manipulira u virtualnoj stvarnosti s obzirom na moguće ishode, ne samo svjetskih nego i naših političkih izbora", kaže.

Više pogledajte u videu.