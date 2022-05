Šef Sindikata policije Dubravko Jagić, govoreći o subotnjem sukobu policije i pripadnika Torcide na autocesti A1 kod odmorišta Desinec kazao je kako misli da je došlo do nesretnih i nespretnih okolnosti.

“Tu je problem od strane organizatora, niz je propusta, ali što se tiče policije smatram da propusta nije bilo. Smatram i da su neke stvari pomno isplanirane unaprijed, a na koje možda nismo bili pripremljeni, ali organizirani smo bili dobro”, rekao je Jagić na televiziji N1.

'Korištenje vatrenog oružja bilo je opravdano'

Tvrdi da je korištenje vatrenog oružja bilo opravdano.

“Ono se može upotrijebiti u slučaju sprječavanja napada na sebe, ima u Zakonu o policiji. Policijski službenik u jednom trenutku mora biti i policajac i psiholog i psihijatar i sudac i porota, ali ovdje se radilo o borbi za goli život. Kada 500 ljudi nasrne na ovako mali broj policajaca, što bi drugo policajac trebao napraviti nego pucati, makar u zrak? Da se ovo negdje drugdje dogodilo vjerujete mi da ne bi pucali ni u zrak ni u pod, nego u njih”, kazao je.

Ne treba biti policajac, kaže, da se shvati kako je korištenje vatrenog oružja u ovom slučaju bio logičan izbor i da bi svatko drugi u toj situaciji jednako postupio.

'Treba ih teretiti za pokušaj ubojstva'

Govorio je i o tome što je velik broj navijača Hajduka u subotu ostao ispred stadiona.

“Posao policije je da štiti sigurnost građana, javni red i mir te ostalo propisano zakonom. Što se tiče transparenata, to je stvar organizatora i onih ljudi koji su odgovorni za utakmicu. Zašto ti ljudi nisu pušteni unutra, u to ne bih ulazio i to će se saznati. Nogomet je plemenit sport i volio bih da to budu prijateljske utakmice i da ljudi mogu s djecom na utakmice, a ne da se događaju huliganstva i da nogomet i navijanje budu krinka za takve ekscese”, rekao je.

Uhićene bi, po njegovom mišljenju, trebalo teretiti za pokušaj ubojstva te smatra da i postupanje policije treba biti rigoroznije.

“Treba se to iskorijeniti iz jednostavnog razloga jer netko treba izvući pouku iz toga. Ovisi od suca do suca. Neki suci koriste Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira koji je blaži, drugi koriste Zakon o suzbijanju navijačkih nereda koji je jako dobro napisan i neke zemlje ga žele preuzeti od nas. Žao mi je da takvi devijantni ljudi sramote sredinu iz koje dolaze, sramote obitelji, kao i klub”, kaže.

Tvrdnjama da je zagrebačka policija 'mamićevska' Sindikat policije se, kaže Jagić, ne bavi.