SDP-OV GRADONAČELNIK KOPRIVNICE OTVORENO NAPAO ŠEFA STRANKE: ‘Bernardić i cijelo vodstvo moraju otići!’

“SDP treba spasiti taj svoj rejting. Držimo se na nekih 20-ak posto, znači da građani još uvijek imaju neka očekivanja od nas. Trebamo to sačuvati. Mislim da su novi izbori jedini put da prestanemo s ovim starim kadroviranjem, strančarenjem”, rekao je SDP-ov gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić u intervjuu za Telegram

Gradonačelnik Koprivnice i jedan od istaknutijih SDP-ovaca nove generacije, 32-godišnji Mišel Jakšić, otvoreno je poručio šefu stranke Davoru Bernardiću i cjelokupnom vodstvu SDP-a da moraju otići jer stranka više ne može funkcionirati na sadašnji način.

Jakšić je to poručio u velikom intervjuu Telegramu, dodavši da je s Bernardićem prijatelj već petnaestak godina, još iz vremena kada mu je ovaj bio predsjednik u Forumu mladih SDP-a. No, bez obzira na prijateljstvo s Bernardićem, Jakšić smatra da se stranka pod njegovim vodstvom previše bavi sama sobom, unutarnjim borbama i podjelama.

KANDIDAT ZA GRADONAČELNIKA KOPRIVNICE: ‘Svi pomalo snose krivnju za stanje u SDP-u, svi smo birali Bernardića, Predsjedništvo, Glavni odbor…’

“Građani još uvijek imaju neka očekivanja od nas”

“To je sasvim očigledno pogrešan recept. SDP ne smije postati stranka slična HDZ-u, u kojemu su privatni interesi jači od javnog, u kojoj je stranački klijentelizam i politička trgovina drugo ime za stranku. SDP ne smije postati takav jer će ugroziti i socijaldemokraciju u zemlji, ali i budućnost zemlje”, rekao je Jakšić Telegramovoj novinarki Tajani Vlašić.

Po njemu, najpoštenije bi bilo da se provedu izbori na svim razinama u stranci – za predsjednika, potpredsjednike, Predsjedništvo i Glavni odbor.

“SDP treba spasiti taj svoj rejting. Držimo se na nekih 20-ak posto, znači da građani još uvijek imaju neka očekivanja od nas. Trebamo to sačuvati. Mislim da su novi izbori jedini put da prestanemo s ovim starim kadroviranjem, strančarenjem. Jedna snažna projektna kampanja može suzbiti ono što imamo sada u SDP-u; šalabahtere, pregovore i slaganje u tabore. To ništa nije s ciljem da SDP bude bolji, nego samo da netko dođe do neke fotelje i funkcije. Takvo je stanje sada”, rekao je Jakšić za telegram priznavši da više nije optimist kao prije tri-četiri mjeseca kada je prognozirao da će SDP po rejtingu preteći HDZ.

NOVO POGLAVLJE SUKOBA U NAJJAČOJ OPORBENOJ STRANCI: U medije procurilo pismo uspješnih SDP-ovih gradonačelnika

“SDP neće nestati, ali može postati irelevantan”

SDP je, kaže, u teškom stanju kao što je bio i nakon izbornog poraza 2003. godine te nakon odlaska Zorana Milanovića za kojeg Jakšić kaže da je bio “snažna politička osoba i lider čijim je povlačenjem nastala ova privremena faza disfunkcionalnosti”. Ipak, mogućnost raspada SDP-a nije mu, kaže, ni u primisli. Najgore što se, po njegovom mišljenju, može dogoditi ako aktualne stranačke strukture ne prihvate nužnost promjene jest da “SDP postane irelevantna politička stranka koja će se baviti preraspodjelom ono malo preostalih fotelja”.

SDP se, ističe gradonačelnik Koprivnice treba početi baviti problemima zbog kojih danas iz Hrvatske iseljavaju mladi ljudi.

“(Treba) smanjiti pritisak na plaće, a poreze i doprinose na plaće i iz plaća približiti onima kakve imaju recimo u Irskoj. Smanjimo broj županija, gradova i općina, racionalizirajmo državne urede i državne agencije. Smanjimo pritisak javne potrošnje na naše gospodarstvo i građane. SDP bi se trebao uhvatiti i toga. Danas na to nismo spremni, previše smo u tom nekom rovu i SDP više ovako ne može funkcionirati”, upozorava.

Na pitanje vidi li na čelu obnovljenog SDP-a Zlatka Komadinu ili, možda, svoga prethodnika na čelu Koprivnice Zvonimira Mršića, Jakšić kaže kako je Komadina “brend u SDP-u, osoba dijaloga i komunikacije”, ali da je sam kazao da ga ta funkcija ne zanima, dok je za Mršića ustvrdio da je izabrao karijeru gospodarstvenika.

Za sebe, kao mogućeg kandidata za šefa SDP-a, Jakšić je Telegramu rekao da ne razmišlja o tome niti na bilo koji način sudjeluje u pričama oko eventualne kandidature.

‘ČIM SE POJAVIO, BERNARDIĆEVCI SU IZVADILI MOBITELE I SLALI PORUKE’: Ugledni SDP-ovac razmišlja o svojoj kandidaturi za premijera

Koprivnica – model za demografske mjere

Prvenstveno ga zanima da koprivnički SDP ima svoga saborskog zastupnika kojeg trenutno nema.

“SDP se u Koprivnici u ovih 17 godina pokazao kao odgovorna stranka koja gleda na svaku kunu i koja promišlja budućnost i razvoj Koprivnice kao modernog grada. Ali, puno puta volim reći da političari nisu Mesije. Mi smo izabrani da odgovorno potičemo i usmjeravamo procese i pomognemo tamo gdje možemo, i nastojimo ne smetati tamo gdje je potrebno da se politika makne. U našoj se zemlji još uvijek ne shvaća kako politika treba pustiti gospodarstvo i ljude da rade”, rekao je pohvalivši se da je Koprivnica među gradovima iz kojih iseljava najmanje ljudi.

Štoviše, kaže, po novim podacima grad ima porast od 1500 stanovnika u odnosu na posljednji popis stanovništva.

“Prošle godine smo, nakon desetak godina, prvi put imali i porast prvašića što me posebno veseli. Ali, pozitivan demografski trend nije došao sam od sebe, na projektima koji pokreću demografiju radimo već desetak, petnaest godina i tek smo se sad uspjeli othrvati negativnom demografskom trendu i doći do konkretnih rezultata. Ima još gradova koji rade po tom pitanju, ali neophodno je da dođe do zaokreta na nacionalnoj razini. Žalosti me kada gledam jalove političke svađe o demografskim mjerama, umjesto da država slijedi dobre primjere gradova kao što je i Koprivnica”, istaknuo je.

NOVI CRODEMOSKOP: HDZ-u i SDP-u značajno pala podrška, Živi zid raste, a to nije jedina stvar koja bi trebala zabrinuti Plenkovića

‘Snažan SDP ne treba veliku koaliciju’

Na koncu, neizbježno je upitan i o mogućnosti velike koalicije SDP-a i HDZ-a.

“Ne vidim potrebu za velikom koalicijom. SDP je bio pobjednička stranka i uvjeren sam da uz mudro vodstvo i angažman na svim razinama to ponovo može biti. Priče o velikoj koaliciji su veliki baloni koje povremeno, a prema potrebi vrha stranaka, puštaju oni kojima to u datom trenutku treba za neke političke ciljeve. Što se nas u SDP-u tiče, zalažem se za jačanje stranke, za artikuliranje programa demokratske i moderne Hrvatske. Snažan SDP ne treba veliku koaliciju”, poručio je Jakšić za Telegram.

VELIKA KOALICIJA JEDINA JE PREOSTALA OPCIJA? Vrata posve novom političkom braku su otvorena: ‘To će pokazati svu bijedu HDZ-a i SDP-a’