SDP I MOST TRAŽE HITNO POJEFTINJENJE GORIVA: ‘Svaki put kad benzin poskupi, tri tvrke profitiraju”

Gradske organizacije SDP-a te Mosta u Osiju ističu i kako imamo jedno od najskupljih goriva u Europi.

Osječke gradske organizacije SDP-a i Mosta nezavisnih lista u utorak su zatražile brzu reakciju Vlade radi smanjivanja cijena goriva i uvođenje nižih trošarina na gorivo, a Hrvatske ceste (HC), Hrvatske autoceste (HAC) i Hrvatske željeznice (HŽ) Infrastruktru pozvali da objasne u što su utrošili sredstva koja su u zadnje dvije godine dobili iz trošarina za gorivo.

Predsjednik osječkog SDP-a i osječki dogradonačelnik Boris Piližota upozorio je na konferenciji za novinare da cijene goriva u Hrvatskoj rastu do najviše povijesne razine, iako cijene sirove nafte na svjetskom tržištu nisu na svom vrhuncu. Smatra kako je, nakon najnovijeg poskupljenja, krajnje vrijeme za intervenciju Vlade, jer su u odnosu na 2016. godinu cijene danas veće za 20 do 25 posto, a u odnosu na prošlu godinu, za 15 do 20 posto.

Piližota upozorava da je Hrvatska u vrhu zemalja EU-a po cijeni goriva, a država uzima znatno više trošarina u odnosu na obaveze mininalne trošarine koje EU propisuje svojim članicama. Zbog toga je zatražio brzu reakciju Vlade, smanivanje cijena goriva i manje trošarine na sve vrste goriva.

Korist imaju HC, HAC i HŽ Infrastruktura

Predsjednik osječkog Gradskog vijeća Željko Požega (nezavisni s liste Mosta) ocijenio je kako neizravnu korist od visokih cijena goriva i trošarina imaju tri državne tvrtke – HC, HAC i HŽ Infrastrukutra, jer od svake kupljene litre 80 lipa ide HC-u, a 20 lipa HAC-u i HŽ Infrastrukturi.

HC je na taj način u 2016. i 2017. dobio skoro četiri milijarde kuna, a iz financijskim izvješća vidi se da nije potrošio cjelokupni iznos, odnosno da je ostalo oko 400 milijuna kuna. Stoga je Požega pozvao HC da objasni gdje su potrošena ta sredstva, koje su nove javne ceste sagrađene ili postojeće obnovljene, te gdje taj novac završava.

Gdje taj novac završava?

HŽ Infrastruktura u tome je razdoblju dobila oko miliijardu kuna, za izgradnju novih i obnovu postojećih željezničkih pruga, pa i njih pitam da pojasne koje su to nove pruge sagradili ili postojeće obnovili, dodao je Požega. Upozorio je kako ta tvrtka troši oko 300 milijuna kuna na materijal i usluge, a čak 700 milijuna na zaposlenike.

Dodao je kako je HAC lani dobio oko pola milijarde kuna, a potrošili su 241 milijun kuna, pa se pita gdje je završio ostatak novca. Požega je pozvao te tvrtke da smanje troškove i broj zaposlenika pa će time i državi omogućiti da lakše i bezbolnije smanji visoke trošarine na gorivo.