Pulmolog Saša Srića gostovao je na N1 televiziji gdje je govorio o trenutnom stanju s pandemijom koronavirusa.

"U više navrata smo imali znanstvenike, kolege koji su znali i nekoliko puta govoriti i nekoliko puta proglašavali kraj pandemije, no u ovoj aktualnoj situaciji gdje je ovoliki broj zaraženih i umrlih, zasigurno ne možemo govoriti o prelasku iz pandemijskog u endemijski oblik", kazao je Srića.

Priče o tome da je omikron spas apsolutno ne drže vodu, dodao je.

"Spas mogu biti samo cijepljenje i mjere i naravno, u jednom trenutku će doći kraj pandemije", dodao je.

Ne možemo razmišljati o ukidanju mjera

"Što se tiče KBC-a Zagreb, nešto je manji priljev u jedinicama intenzivne skrbi. Međutim, i dalje je puno pacijenata hospitaliziranih na covid odjelima. Što se tiče samog broja pacijenata, mogu reći da raste, ali što se tiče same kliničke slike, u ovom trenutku možemo govoriti da pristižu pacijenti predominantnog omikron soja, dominiraju simptomi bolesti gornjih dišnih puteva, da je nešto manje izražena pneumonija, odnosno veće upale pluća", rekao je Srića.

Rekao je da zbog niske procijepljenosti ne možemo razmišljati o ukidanju mjera.

"Mislim da još uvijek imamo preliberalan pristup, prilično slabe mjere i, po meni, treba uvesti restriktivnije. Više puta sam isticao potrebitost i važnost obveznog cijepljenja i mislim da je to nešto u kojem smjeru će se morati krenuti. Hrvatska je u nekim segmentima krenula u razmišljanju obveznog cijepljenja starije populacije, odnosno zdravstvenih djelatnika, ali mislim da bi se to trebalo proširiti i na ostalu populaciju jer to nam je jedini spas izlaska iz ove pandemije", dodao je.

Blaža klinička slika

Pobrojao je i simptome kod ljudi koji su se zarazili omikron sojem.

"Omikron izaziva blažu kliničku sliku, prezentira se najčešće s jednom izrazitom grloboljom, začepljenim nosom i curenjem nosa, pacijenti povremeno imaju povišenu tjelesnu temperaturu i suhi kašalj, kao i kod delte. No, delta je izazivala puno drastičniju kliničku sliku u smislu teških upala pluća", rekao je Saša Srića.