Znanstvenik Saša Ceci objavio je danas na Facebooku poduži post o omikronu, odnosno osvrnuo se na to zašto su znanstvenici i dalje zabrinuti, iako omikron, kako se čini, izaziva blažu kliničku sliku.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

Soj je blaži

"Stigao je omikron i sve će biti OK. Evo i neki koji su dosad preporučivali neke ozbiljnije mjere, danas kažu da je to vjerojatno to. Kraj pandemije. No čak i oni, ako pročitamo par slova dalje od naslova, izražavaju zabrinutost oko situacije i preporučuju oprez.

O čemu se tu radi? Je li im možda ego proradio pa ne mogu reći da će sve biti OK jer će ih netko pitati zašto su dosad tražili jače mjere? Moguće. Iako se meni čini da je ego puno veći problem kod ljudi koji smisle ovakvo pitanje. Ovo je već četvrti nemalo različit virus koji gazi preko nas i logično je da borba protiv svakog od njih zahtjeva malo drugačiji pristup. No, da ne davim s očitim, evo u čemu je stvar.

Pitanje svih pitanja je hoće li omikron biti dovoljno zarazan da prevlada deltu, dovoljno blaži da bude kao prehlada i dovoljno sličan drugim sojevima da nam od njega ostane i zaštita protiv njih (jer ako se nakon omikrona možemo lako zaraziti deltom ili nekim novijim sojem teško da će ovo tako skoro završiti). Ovo su pitanja na koja znanstvenici koji se bave pandemijom traže odgovore. I svi kažu da je još prerano za slavlje i preporučuju oprez. Znanstvenici to rade uvijek kad nemaju dovoljno podataka da nešto kažu s visokom dozom pouzdanosti.

Danas ipak imamo barem neke podatke.

Tako svi znamo da je omikron zarazniji i da gdje god da prođe, delta više ne raste. Strašno je zarazan. Čak i bez službenih podataka koji to jasno pokazuju svi mi dobro znamo koliko je naših prijatelja zadnjih dana bilo zaraženo. Nikad više.

Znamo i da je blaži jer ne udara na pluća kao raniji sojevi, što je bilo i uzrok za po nekom pokazateljima oko dvije trećine smrti. Prve procjene bile su da je bio upola maje opasan od delte, odnosno da je bio otprilike opasan kao izvorni vuhanski soj (što je jako daleko od bezopasnog). To smanjenje je apsolutno dobro za nas, i kratkoročno i dugoročno i svakako, ali u kombinaciji s jako visokom zaraznošću ipak može rezultirati i velikim brojem preminulih u kratkom roku i ponovnim zakrčenjem javnozdravstvenog sustava. Jednostavno u isto vrijeme puno više ljudi bude bolesno. I zato se preporučuje da se i dalje pridržavamo epidemioloških mjera. I da se što više ljudi cijepi i busterira, jer se time i usporava širenje, i smanjuje pritisak na bolnice i sustav."

Neke zemlje odustale od mjera

"Konačno, preostaje nam pitanje hoće li preboljenje omikrona pružiti dovoljnu zaštitu protiv drugih sojeva. Dosta medija je prenijelo vijesti o tome kako cjepiva ne rade tako dobro u zaštiti od zaražavanja omikronom. Ono što nisu toliko revno prenosili, ali vjerujem da je dosta ljudi čulo, bile su informacije da je otprilike isti postotak onih koji su bili zaraženi deltom ili ranijim sojevima također bio reinficiran omikronom. Znači li to da idemo prema tome da novi koronavirus postane kao stare prehlade, što mnogi priželjkuju i najavljuju od samog početka, ili ne - teško je reći. Znači li to da bi od omikrona mogao nastati novi soj koji bi možda mogao biti pogubniji, a probiti sve naše zaštite ostvarene cijepljenjem i preboljevanjem? Nešto tako se već dogodilo jer u nekim zemljama kolaju dvije varijante omikrona i ljudi se zaražuju prvo od jedne, pa onda od druge. Sreća je da jedna nije puno gora od druge. Ali novi sojevi stalno nastaju i natječu se jedni s drugima i s našim imunosnim sustavima u evolucijskoj utrci u naoružanju. Nitko ne zna kako će ta stvar na kraju završiti.

Ovo sve gore samo su neke informacije na koje sam naletio zadnjih nekoliko dana i jasno ilustriraju koliko je komplicirano u ovom trenutku predviđati sljedeće događaje. I nadam se da objašnjava zašto znanstvenici i dalje brinu oko kovida.

Zašto onda govore da će brzo završiti, da je ovo (možda) početak kraja?

Zato što je omikron toliko zarazan da će se ogroman broj ljudi zaraziti u vrlo kratkom roku, a onda će, očekuje se, stvari ipak izgledati bitno drugačije. Cijepljeni će uglavnom prolaziti bolje, necijepljeni će platiti za neke od njih previsoku cijenu prirodne imunizacije. Bilo kako bilo, uskoro ćemo puno bolje znati na čemu smo.

Zašto neke zemlje upravo sad odustaju od mjera (a neki ne)?

Oni koji su cijepljeni imaju manju šansu da dobiju komplikacije i zakrče zdravstveni sustav. Ono "ravnanje krivulje" postignuto je cijepljenjem, samo što krivulja više nije ona novozaraženih, nego hospitaliziranih (što je i bio smisao cijele priče). One zemlje u kojima su prevladali budalaši koji su se panično bojali cijepljenja i isprepadali previše drugih sad nemaju drugu mogućnost za ravnanje krivulje nego nastaviti živjeti u agoniji sve ozbiljnijih epidemioloških mjera. Naravno, tu su i Britanci čiji premijer će uvijek naći neki populistički način da svrne pažnju sa svojih transgresija (nešto kao Milanović s onim klubom u Slovenskoj ulici) pa će tako govoriti protiv mjera, čak ih i ukidati ako može, samo da bi nekako ispalo manje loše to što su ga mediji uhvatili da ih se on sam nije držao.

Evo, to su neka moja razmišljanja ovog snježnog ponedjeljka", stoji u objavi Saše Cecija.