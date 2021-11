Doktor znanosti i znanstveni suradnik Instituta Ruđer Bošković, Saša Ceci, u najnovijoj objavi na svojem Facebook profilu napisao je da je istina da se i cijepljeni mogu zaraziti, ali da je laž da se mogu zaraziti jednako kao i necijepljeni.

U statusu "Masna laž, iliti kako je do neprepoznavanja dovedena suština prevare", Ceci je podijelio i fotografiju na kojoj je navedeno koliko se smanjuju mogućnosti zaraze ukoliko je jedna ili su obje osobe koje se susretnu cijepljene.

'Nije istina da se cijepljeni i necijepljeni jednako mogu zaraziti'

"Kažu ljudi da je cjepivo zakazala jer se i cijepljeni mogu zaraziti kao i necijepljeni. Istina je da mogu, ali tu postoji i lijepo upakirana laž. Kad se rečenica pročita, stječe se dojam da se mogu zaraziti JEDNAKO kao i necijepljeni. A to nije istina.

Druga skrivena neistina je da nismo znali da se to inače može dogodit. To nije istina jer su cijelo vrijeme od početka cijepljenja znanstvenici spominjali tu mogućnost kao odgovor na bezbroj puta postavljano idiotsko pitanje: 'Kako ja necijepljene mogu ugroziti nekoga tko je cijepljen.' Tako da ga mogu zaraziti. Jeste primijetili kako se to pitanje više ne postavlja?

Ne postavljaju to pitanje, ali svi znamo (jer svi pričaju o tome) da i cijepljeni mogu zaraziti druge. Isto istina, koju isto netko umata u skrivenu laž koja nastaje u našoj glavi kad čitamo tu rečenicu – laž koja kaže da je šansa da zaraze JEDNAKA", piše Ceci u svom statusu.

'Ne dajmo se tim muljatorima'

"Gledam neki dan Umorstva u Midsomeru i inspektor Barnaby kaže onom svom naredniku Scotu kako je najmasnija laž uvijek ispunjena istinom. Zvuči baš poznato.

U nekoj normalnijoj situaciji zezali bismo one koji bi te rečenice tako nepažljivo pročitali. Danas, u ovako zapaljivoj situaciji, kao da ih netko vrlo pažljivo piše da bi zeznuo sve nas. Dobro, to bi bila samo neka teorija zavjera. Puno strašnija, i bojim se puno realnija mogućnost je da taj to radi iz neke svoje koristi i baš ga briga koliko nas će time zeznuti.

Ne dajmo se tim muljatorima, koliko god da ima istine u tome što pišu. Oni nam ne daju tu istinu da bismo bili pametniji, već je koriste da nam lakše prodaju svoju laž. Da budemo gluplji. A ako nam se ta laž još i sviđa, nećemo si sami nikako moći pomoći.

U tom slučaju možemo samo pomoći jedni drugima. Pomažimo. I, što je još važnije, pustimo drugima da nam pomognu. Ne ljutimo se na njih, ljutimo se na lažljivce kojima više nećemo moći vjerovati", piše Ceci u statusu koji je počeo s citatom filozofa Friedricha Nietzschea u kojem kaže: "Nisam ljut što si mi lagao, ljut sam što ti od sada pa nadalje ne mogu vjerovati".