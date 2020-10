SARNAVKA ODGOVORILA MILANOVIĆU: ‘Još ćemo mi plakati za Kolindom. Ona nas je bar uveseljavala’

Zoran Milanović je u izjavi napao saborsku zastupnicu Daliju Orešković te zastupnicu Marijanu Puljak, ali i B.aB.e. te pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova

Dugogodišnja aktivistica za ljudska prava iz udruge Solidarna i bivša čelnica udruge B.a.B.e., Sanja Sarnavka, komentirala je izjavu predsjednika Republike. Naime, Zoran Milanović je u izjavi napao saborsku zastupnicu Daliju Orešković te zastupnicu Marijanu Puljak, ali i B.aB.e. te pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova.

Za žene iz udruge B.a.B.e. Milanović je rekao: “Moja poruka gospođama iz B.a.B.e. je mijenjajte ime i osobu koja već deset godina galami u vaše ime. Ne čini vam dobro.” U izjavi predsjednik je omalovažio i rad pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić. Za Ljubičić je rekao “da joj ne zna ni ime” što “puno govori o njezinu radu”.

“Udruga B.a.B.e. reagirala je na jučerašnju izjavu predsjednika kako bi ukazala na odgovornost svih koji istupaju u javnom prostoru, a kako bismo i same poslužile kao primjer toga, odlučile smo ne komentirati poruke koje su iskomunicirane na tako neargumentiran i nekonstruktivan način”, odgovorili su iz udruge B.a.B.e. za N1.

Sarnavka: ‘Na čijem je trošku Milanović cijeli životni vijek?’

Sanja Sarnavka je u telefonskom razgovoru za N1 odgovorila na Milanovićeve prozivke.

“A na čijem je trošku on već cijeli svoj životni vijek, ako nije na trošku poreznih obveznika? On naprosto nije u stanju argumentirano razgovarati i ide uvijek na osobno i vrijeđa ljude, ali stvarno ispod pojasa. I to ne bi bilo u redu ni da je građanin RH, a ne predsjednik koji bi trebao unositi stabilnost, ne biti nasilan i pokazivati svojim primjerom kako se vodi suvisla, zrela komunikacija u društvu. Ovo što radi je vrlo loše i destruktivno za Hrvatsku. Ako je on rekao da ćemo mi plakati za Pernarom, ja ću reći da ćemo na koncu plakati za Grabar-Kitarović jer nas je ona barem uveseljavala. A ovo nije veselo”, rekla je Sarnavka za N1.

Tomašević: ‘Milanovićeve izjave o Orešković i Puljak su neprimjerene’

Tomislav Tomašević, saborski zastupnik zeleno-lijevog bloka, ocijenio je Milanovićeve izjave o Orešković i Marijani Puljak neprimjerenima. Smatra da je tim izjavama predsjednik prešao granicu političke komunikacije.

“Bez obzira na to što netko mislio o performansu zastupnica i je li promašio metu, predsjednikov govor je bio potpuno neprimjeren i prešao je granicu političke komunikacije i rasprave koja je nekada žešća, ali ovime je definitivno prešao granicu”, rekao je Tomašević.

Saborski zastupnik platforme Možemo! misli da svakodnevno prepucavanje na relaciji Milanović – Plenković skreće fokus s bitnoga. Tomašević kaže da je predsjednik postavio dobra pitanja, a to je tko treba znati za određene istrage, kako je imenovan direktor Uprave Janafa koji je pod mjerama već četiri mjeseca i zašto je trebalo toliko dugo da do uhićenja dođe.

Tomašević smatra i da svakodnevno prepucavanje predsjednika Milanovića i premijera Andreja Plenkovića skreće fokus s bitnoga.

No, u kontekstu ove konfuzije i kakofonije, sada više od drveta ne vidimo šumu. Zbog te rasprave ne vidimo ono što je sustav i čime će se baviti saborsko istražno povjerenstvo koje ćemo predstaviti početkom idućeg tjedna, a to je da se vidi kako cure informacije iz istraga i na koji način se politika miješa u rad istražnih i pravosudnih tijela”, prenosi N1 izjavu Tomislava Tomaševića.

