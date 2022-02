Strašno ubojstvo koje se u nedjelju dogodilo u Rijeci, gdje je usred bijela dana u kafiću ubijena žena starije životne dobi, potreslo je Hrvatsku. Na žalost, ovo nije "izolirani slučaj", jer smo pred malo svjedočili ubojstvu žene usred jedne trgovine u Splitu, koju je na smrt izbo njezin bivši partner. Gdje smo kao društvo zapeli i kako riješiti ovaj veliki s kojim smo suočeni? Aktivistkinja za ljudska i ženska prava, bivša predsjednica udruge B.a.B.e. i Upravnog odbora Kuće ljudskih prava Zagreb Sanja Sarnavka u razgovoru za Net.hr ističe da mi unatoč svim potpisima i mijenjanju zakona, ne mijenjamo situaciju.

"Prvo i osnovno je to da ne postoji timski rad institucija, da nema komunikacije među njima i da se ne rade procjene rizika. Ne može se svaki zločin spriječiti. Čini se naizgled da se ovaj nije mogao predvidjeti, iako treba vidjeti da li je on zbog tih postupaka koje je prije učinio, zbog tog pjevanja, hodanja gol, da li je on uopće bio na psihijatrijskoj evaluaciji, da li je on trebao piti nekakve lijekove, to je jedna od stvari u ovom slučaju", kaže Sarnavka.

Kao društvo, nismo dovoljno napravili

S druge strane, dodaje, od vrtićke dobi nemamo edukaciju i ne govorimo o tome da je nasilje nedopustivo. Smatra da trebamo prestati pričati o tom "slabijem, ljepšem spolu", gdje se žene minorizira i gdje neki nasilnik misli "Pa da, ja se na takvim osobama mogu iživljavati".

Sarnavka kaže da su jučer prve objave o ovom nemilom događaju bile da je do ubojstva došlo nakon tuče, ili kada se dogodi obiteljsko nasilje, onda najčešće imamo naslove "nakon svađe ubio je partnericu". "Vi za tuču i za svađu morate imati ravnopravan odnos, dvoje ljudi koji u jednakoj mjeri sudjeluje u nečemu pa to dovede do stradanja jedne osobe", dodaje.

"Imamo jako puno muškaraca koji su krivo odgajani i koji su krivo razumjeli, ili su dobro razumjeli poruke svoje okoline a one nisu bile dobre, pa oni misle da kad su nervozni ili kada im netko ide na živce, ili kada su nesretni i nezadovoljni, da mogu ubiti svoju partnericu, pogotovo ako ona pokušava učiniti nešto što njima ne paše", upozorava Sarnavka, dodajući da imamo jako često ubojstva gdje žena želi otići pa je onda muškarac ubije, jer "ako te nemam ja, neće te nitko imati".

"To je ta logika. Nismo kao društvo dovoljno napravili", veli Sanja Sarnavka.

Iako se formalno pooštravaju kazne, vidimo na sudskim presudama da su one tragične. "Nedavno smo se zgražavali na situaciju u kojoj su jednako kažnjeni i muškarac i konobarica koju je on na njezinom radnom mjestu uhvatio za stražnjicu pa ga je ona potpuno opravdano ošamarila jer je htjela reagirati i pokazati da je to nedopustivo. I sutkinja, žena, njih kazni istom kaznom", podsjeća Sarnavka na nedavni slučaj, dodajući da je zanima me što bi se dogodilo da je tu sutkinju neki podvornik ili netko tko je ušao u sud uhvatio za stražnjicu.

"Taj bi vjerojatno završio u zatvoru, jer je pozicija sutkinje više vrijedna od pozicije konobarice", kaže. Prečesto se dosuđuju uvjetne kazne, minimalne, uvjetna za uvjetnom, iako je evidentno da to nasilje neće prestati, dodaje.

Nedostaje edukacije osoba u sustavu

Iako su kazne pooštrene, problem je, veli, što sude konkretne osobe, gdje su i žene, "koje uopće ne razumiju da je to veliki problem i da tome treba stati na kraj".

"Ovdje smo imali ženu sutkinju koja osuđuje drugu ženu i lupa joj novčanu kaznu jer je išla obraniti i svoje dostojanstvo i svoj položaj. Nema svrhe ako se ne dogode edukacije tih osoba u sustavu. Nažalost oni vrlo često odrađuju formalno neke edukacije u kojima ništa ne shvate i u kojima nastave po starom i po svojim uvjerenjima", pojašnjava.

"Mene je jučer šokirala žena koja je napisala na Facebooku da što ima žena od 72 godine raditi u kafiću. I što sada reći na to? Treba žene iznad 70, a najbolje i od 20-te zatvoriti u kuhinju jer je ženi mjesto u kuhinji?", ljuti se Sarnavka na komentare koji su se pojavili na društvenim mrežama.

"Ako ne počnemo sustavno raditi na tom osvješćivanju, da smo mi različiti, ali da moramo imati jednaka prava, da ženska tijela nisu za to da ih se ocjenjuje, kritizira, ismijava ili slini nad njima, dok ne budemo imali situaciju da su najveće zarade žena na pameti, a ne na tijelu, dok ne bude sve to napravljeno, mi se nećemo maknuti s mjesta", zaključuje Sanja Sarnavka u razgovoru za Net.hr.