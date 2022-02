Stravično ubojstvo u Rijeci jučer je šokiralo hrvatsku javnost u kojem je Roman Brnada brutalno nasrnuo na stariju ženu, usmrtio je pa pobjegao. Ubrzo je uhićen.

Konobar i gost skočili ali bio je prejak

"I konobar i jedan gost su skočili kad ju je uhvatio za vrat, ali je on jednostavno bio prejak. Pokušali su ga spriječiti, ali, koliko sam mogla vidjeti, jednog od njih je ogrebao po ruci i ozlijedio ga. I danas mi nije jasno što je njemu bilo. Što mu je to u trenutku došlo? Dan ranije su najnormalnije sjedili na terasi, da bi sljedećeg dana tako poput životinje skočio na jednu ženu", rekla je svjedokinja za Novi list.

I večer prije naslućivalo se da nije pri sebi.

'Većinom pjevao crkvene pjesme'

"Noć prije ovoga što se dogodilo, vidio sam ga na Korzu, on je bio ulični pjevač, pjevao je većinom te crkvene pjesme i s dečkima je tamo igrao malo nogomet, ja sam došao malo žonglirao i kruha sam mu još donio, malo panina i sve je bilo u redu, ali već sam vidio po njemu da nije bio trijezan", rekao je za RTL Velimir Bibić koji je poznavao ubojicu i vidio ga u subotu oko 22 sata.

Bezumni čin ga je kaže, šokirao.

"Jučer, da sam ja kojim slučajem ovdje bio do toga ne bi bilo došlo, bio bi skočio na njega, zaustavio bi ga", tvrdi Velimir.

Isto kaže i Alen Lisac, vlasnik susjednog kafića. Ni on ni gosti ništa nisu vidjeli. Zgrožen je.

'Nije to bio pištolj, to je trajalo neko vrijeme'

"To nije bio pištolj da je to bilo u jednoj sekundi, znači to je trajalo neko vrijeme, evo žao mi je, žao mi je, što nismo bili u mogućnosti da to spriječimo", kazao je.

Ubojica nije poznat policiji zbog nasilja, ali je prema njemu bilo ranijih postupanja zbog ometanja javnog reda i mira.

Sutra ujutro ubojica će biti ispitan u državnom odvjetništvu, nakon čega ide sucu istrage.