Hrvatsku javnost šokirala je vijest o nedjeljnom ubojstvu koje se dogodilo u središtu Rijeke. Brzo se proširila vijest da je muškarac usmrtio žensku osobu u ugostiteljskom objektu "Pin" na Pavlinskom trgu, preko puta poznatog ugostiteljskog objekta Boa, okupljališta mnogih Riječana. Ženu je počeo tući, a na kraju ju je i ubio.

Kako doznaje Jutarnji list za ovo je ubojstvo osumnjičen Roman Brnada. Tu je vijest za spomenuti list potvrdila njegova supruga. Riječki kriminalisti su joj jučer pretresali stan, a danas je na dodatni razgovori kako bi pokušali otkriti eventualne motive ovog groznog čina.

'Znao je imati svakakve ispade'

Svjedoci ovog groznog čina govorili su za Novi list.

"Znam ubojicu. Dolazio je ovdje, ali nam je i stalno ordinirao po Korzu. Nije pjevao, već urlao. Znao je odjednom imati svakakve ispade. Nije mi jasno što je radio s tom starijom ženom u društvu. Grozno je to što se dogodilo. Poznajem i ovu gospođu Vesnu koja je sve to vidjela i dobro je da je uspjela pobjeći, jer je mogao i nju napasti. Tko zna kako je moglo sve to završiti", rekao je gost kafića za Novi list.

"I konobar i jedan gost su skočili kad ju je uhvatio za vrat, ali je on jednostavno bio prejak. Pokušali su ga spriječiti, ali, koliko sam mogla vidjeti, jednog od njih je ogrebao po ruci i ozlijedio ga. I danas mi nije jasno što je njemu bilo. Što mu je to u trenutku došlo? Dan ranije su najnormalnije sjedili na terasi, da bi sljedećeg dana tako poput životinje skočio na jednu ženu", rekla je svjedokinja za Novi list.

Ulični pjevač

Brnada je ulični pjevač, a nedavno je nastupao jednom našem talent showu te se tamo posvađao sa žirijem nakon svog nastupa.

Bavio se i nogometom, a tvrdio je i kako ga je Zdravko Mamić zvao u Dinamo, da bude treći vratar kluba. "Mamić je veliki ljubitelj umjetnosti te je jednom prilikom bio pokrovitelj koncerta moje supruge, koja je doktorica violine. Tako je i čuo za mene te me zvao da dođem. Budući da poziv nisam dobio zbog svojih golmanskih kvaliteta bilo mi je glupo doći u Dinamo", rekao je Roman za 24 sata.

Nekoliko sati prije ovog groznog ubojstva gradom je hodao gol.