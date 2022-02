Hrvatsku javnost šokirala je vijest o nedjeljnom ubojstvu koje se dogodilo u središtu Rijeke. Brzo se proširila vijest da je muškarac usmrtio žensku osobu u ugostiteljskom objektu "Pin" na Pavlinskom trgu, preko puta poznatog ugostiteljskog objekta Boa, okupljališta mnogih Riječana.

Kafić "Pin" tako je danas ujutro otvorio svoja vrata, a brojni stalni gosti su odlučili tamo popiti svoju jutarnju kavu. Glavna tema razgovora bio je napad ubojice za kojeg gosti kažu kako ga jako dobro poznaju jer su ga prethodnih dana imali prilike vidjeti i čuti na Korzu kao uličnog pjevača, piše Novi list.

'Prvo sam pomislio da je nekome pozlilo'

Konobar koji je svjedočio zločinu do daljnjeg nije u mogućnosti raditi niti doći u prostoriju u kojoj se odvijao brutalni napad. Psihološka pomoć zbog traume pružena mu je već jučer, a probao ga je utješiti i kolega iz susjednog kafića.

"Radili smo do 14 sati i već sam sve pospremio po kafiću. Nisam čuo nikakvu viku ni buku, ali kad sam izašao van, ugledao sam hitnu i policiju. Prvo sam pomislio da je nekome pozlilo, jer i kod nas, kao i u susjedne kafiće dolaze uglavnom stariji gosti. Prošle godine je tako jedan gost imao srčani udar, pa mi je bilo logično da je možda opet nekome pozlilo.

No kad sam se približio, shvatio sam da to nije tako. Pokušao sam utješiti kolegu iz Pina, koliko god sam mogao, ali on je mlad dečko, od tek 20 godina i to ga je strašno pogodilo. Ne znam kako bih se ja postavio u takvoj situaciji", rekao je konobar iz susjednog kafića.

'On nije pjevao, već urlao'

Jedan od stalnih gostiju usudio se objasniti jučerašnji događaj:

"Znam ubojicu. Dolazio je ovdje, ali nam je i stalno ordinirao po Korzu. Nije pjevao, već urlao. Znao je odjednom imati svakakve ispade. Nije mi jasno što je radio s tom starijom ženom u društvu. Grozno je to što se dogodilo. Poznajem i ovu gospođu Vesnu koja je sve to vidjela i dobro je da je uspjela pobjeći, jer je mogao i nju napasti. Tko zna kako je moglo sve to završiti", rekao je gost.

'Što mu je to u trenutku došlo?'

Svjedokinja Vesna Wagner prisjetila se još jednog detalja.

"I konobar i jedan gost su skočili kad ju je uhvatio za vrat, ali je on jednostavno bio prejak. Pokušali su ga spriječiti, ali, koliko sam mogla vidjeti, jednog od njih je ogrebao po ruci i ozlijedio ga. I danas mi nije jasno što je njemu bilo. Što mu je to u trenutku došlo? Dan ranije su najnormalnije sjedili na terasi, da bi sljedećeg dana tako poput životinje skočio na jednu ženu", rekla je svjedokinja za Novi list.

Jedna osoba je sinoć oko 23 vidjela kako djelatnici policije pregledavaju šire mjesto zločina, najvjerojatnije ulice kojima je ubojica bježao.

"Vidio sam više djelatnika policije kako nešto traže po ulicama, tu u strogom centru grada. Imali su ručne svjetiljke kojima su osvjetljavali pojedine dijelove ceste i sve pomno pregledavali", rekao je ovaj izvor.