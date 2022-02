Hrvatsku javnost šokirala je vijest o nedjeljnom ubojstvu koje se dogodilo u središtu Rijeke. Brzo se proširila vijest da je muškarac je usmrtio žensku osobu u ugostiteljskom objektu "Pin" na Pavlinskom Trgu, preko puta poznatog ugostiteljskog objekta Boa, okupljališta mnogih Riječana.

Nemila scena se dogodila pred očima zaprepaštenog konobara koji je ostao u stanju šoka te mu je pružena psihološka pomoć. Na mjesto događaja ubrzo je došla Hitna i odmah su krenuli s reanimacijom, ali bezuspješno. U nastavku donosimo kronologiju ovog zastrašujućeg slučaja.

Što je prethodilo ubojstvu?

Kako je kasnije potvrdila i policija, ubojstvu je prethodio fizički u kojem je ozlijeđena žena. “Dana 06.02.2022.g. u 14:42 sati, OKCP PU PG zaprimio je dojavu kako je u ugostiteljskom objektu u Rijeci, došlo do tuče te da je jedna ženska osoba ozlijeđena. Uz policijske službenike na mjesto događaja izašla je HMP Rijeka, koja je pokušala reanimirati žensku osobu ali bezuspješno. Mjesto događaja se osigurava te slijedi očevid”, priopćili su u nedjelju iz riječke policije.

Je li ubojica poznavao žrtvu?

Svjedokinja tog incidenta za 24sata ispričala je kako je ubijena žena starije dobi, te da je uoči incidenta sjedila s ubojicom za istim stolom. "Sjedila sam u kafiću u koji često idem i pila sam kavu. On je ušao sa starijom žena, po godinama mu je mogla biti majka. Sjedili su mirno i pili su čaj i kavu. Odjednom je skočio na nju, zavukao ju je iza šanka i uhvatio za vrat, te je počeo udarati i grebati. Prestrašila sam se i izašla, a on je onda izletio iz kafića i pobjegao prema Koblerovom trgu. Znali su i prije zajedno dolaziti na kavu", ispričala je.

Žena je rekla da su u kafić došli skupa, te da su popili kavu i čaj pa onda naručili još jedan čaj. U tom trenutku je više ljudi bilo u kafiću, a kaže da su i jučer su bili zajedno na istom mjestu te da su česti gosti ovog kafića. "On je cijelo vrijeme gledao u mene, a onda mi je konobar, kada je to vidio, rekao neka izađem van. I dobro je da sam izašla jer je ženu napao iz čista mira", rekla je svjedokinja.

Kada je ubojica uhićen?

Zbog prvotno sumnje u nasilnu smrt policija se odmah dala u potragu za mogućim ubojicom koji je uspio pobjeći s mjesta zločina. Par sati nakon ubojstva riječka je policija objavila kako su "pronašli osobu koja se dovodi u vezu s ovim događajem te nastavlja kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti i relevantnih činjenica". Pronašli su ga nedaleko poprišta zločina. "Osoba za koju se sumnja da je počinitelj je pod nadzorom policije. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a za sada su osnove sumnje da je počinjeno kazneno djelo ubojstva”, izjavila je u nedjelju zamjenica županijskog državnog odvjetnika Tea Radovani.

Koji je motiv napada?

Točan motiv napada još nije poznat. Svjedokinja, 74-godišnja Vesna Vagner, za RTL je ispričala što se dogodilo. "Došla je policija i on je pobjegao preko trga prema dolje u jednom crnom skafanderu. Ja sam vidjela kad je on to napravio, ja sam izašla van. Ja sam pobjegla jer me je bilo strah. Da vam budem iskrena. Ja sam se počela tresti, izašla sam van mi popila piće na terasi", rekla je. "I dok su oni došli, on je pobjegao, trčao je prema trgu. Ženu je napao iz čista mira. Skočio je na nju za šankom. Uhvatio ju je za lice i vukao iza šanka. Svu ju je izgrebao", otkrila je Vagner.

Tko je ubojica?

Policija još nije potvrdila identitet uhićenog muškarca. Prema izjavama svjedoka ubojica je ulični pjevač kojeg su prolaznici na Korzu često znali viđati i slušati kako preko mikrofona i pojačala sjedi na podu i na sav glas pjeva crkvene pjesme, navodi Jutarnji list. Na dan ubojstva, viđen je kako šeće potpuno gol po ulici na Belvederu, što je i fotografirano te objavljeno u jednoj riječkoj Facebook grupi, uz poziv građanima na oprez. Ubojica je svojevremeno nastupio i na talent showu u jednoj domaćoj TV emisiji, gdje je vrlo burno reagirao kada je žiri prekinuo njegovu izvedbu.

Novi slučaj femicida

Lorena Zec, psihologinja iz SOS udruge Rijeka, gostovala je u Dnevniku Nove TV gdje je govorila o ovom monstruoznom ubojstvu. Na pitanje kako je moguće da se usred dana na javnom mjestu dogodi ubojstvo žene, Zec je rekla kako još ne znamo ništa o motivima počinitelja, a ono što znamo jest da je očito u Hrvatskoj femicid, odnosno ubojstvo žene postalo nešto svakodnevno. "Mi imamo svakih par mjeseci ubojstvo žene na javnom mjestu i to na jedan stvarno grozan i mučan način, a što nam govori u prilog tome da žene nisu sigurne ni u privatnom, ni u javnom prostoru", rekla je riječka psihologinja.

Naglasila je i kako se nada da će ovaj strašan događaj biti poziv vladajućima da naprave dobru analizu svih femicida koji se događaju, kao i ovog femicida te da donesu odluke i postupe odlučno. "Moramo jasno govoriti protiv nasilja, to ne smije biti nešto što može samo proći ispod radara", upozorila je Zec.