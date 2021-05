Rezultate drugog kruga lokalnih izbora komentirala je kolumnistica Telegrama Sanja Modrić.

“Svi nalaze selo, zaselak, bilo što da proglase svoju pobjedu. Treba biti na njihovim zatvorenim sastancima, tamo bi se najbolje čulo kako oni zapravo analiziraju svoje rezultate”, komentirala je Modrić za N1 činjenicu da dan nakon izbora svi govore da su prošli dobro.

Smatra da je HDZ najveću pobjedu odnio u Varaždinskoj županiji gdje je Anđelko Stričak pobijedio dosadašnjeg župana Radimira Čačića.

HDZ je generalno dobro prošao

“Tamo HDZ nikad nije ništa posebno dobivao, mislim da je to jaka pobjeda. Što se tiče generalne situacije, nitko ne može reći da je rezultat loš. Sve druge stranke, na čelu s SDP-om, bi skakale do plafona da imaju pola toga. Međutim, mislim da je trend loš za njih, vidimo da im drugi odgrizaju po malo sve pozicije gdje su očekivali da će nešto dobiti. Za HDZ je veliki poraz Split s Vicom Mihanovićem, debakl je s Filipovićem u Zagrebu. Može se reći da nisu pogodili s tim kandidatima, to su oba loša kandidata. Plenković kaže da su se svi ustremili na Vicu Mihanovića. Čovjeku su našli taj doktorat, ja sam čitala sve što sam mogla o tome, čini mi se da bih ga ja, koja nemam pojma o lučkim upravama, napisala bolje da imam tri mjeseca vremena”, kazala je Modrić.

Što se tiče Zagreba, Modrić smatra da bi isti broj glasovao kao Škoro dobio bilo koji drugi kandidat s desnog spektra.

“To su grupacije koje su bile hdzovsko-bandićevske, kojima nije u interesu da dođe Tomašević. S druge strane tu je i dio slabije školovane populacije koju možeš zapaliti pričama o lezbijkama, stranim plaćenicima, komunjarama… Svatko od tih kandidata bi dobio otprilike isto kao i Škoro. HDZ je generalno dobro prošao, ali tendencija je loša”, rekla je Modrić.