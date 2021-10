U studiju Net.hr-a gostovala je saborska zastupnica Sandra Benčić iz platforme Možemo!. Komentirajući događanja od četvrtka kada je oporba u kasnim večernjim satima opstruirala saborsku raspravu o novom ravnatelju HRT-a, Benčić je kazala da su u petak na sjednici Odbora za Ustav dobili konačnu potvrdu da su bili u pravu i da je imenovanje izvršeno na sjednici koja nije bila regularna.

"Vladajući HDZ trebao bi odustati od toga da se unaprijed znaju ravnatelji, da su oni birani po ključu da se tamo zadrži status quo, da se stvari po pitanju uređivačke politike što se tiče informativnog programa ne mijenjaju. Tada bismo možda mogli imati neku šansu za javni servis. Dok god je HDZ na vlasti to se neće promijeniti, oni itekako pokazuju tendenciju da kontroliraju ono što se o njima piše i na koji način se piše", rekla je. Dodala je da ona ne misli da tamo premijer diže slušalicu i zove, već misli da su stvorili atmosferu na kojoj vlada autocenzura na HRT-u.

Plan restrukturiranja Holdinga

Na pitanje je li imenovanje Vukovića i Samodola u upravu Holdinga iz današnje perspektive bila pogreška, kaže da se stvari ne mogu sagledavati s naknadnim informacijama. "Ono što je bitno jest da je gradska vlast odmah reagirala, čak i pod cijenu kratkotrajne PR štete za sebe, ali dobra za građane Zagreba. Odmah su išli promijeniti onu upravu koja nije po njihovim procjenama mogla isporučiti one rezultate koji su apsolutno nužni za stabilizaciju Holdinga", rekla je.

Plan restrukturiranja Holdinga prema nekim najavama trebao bi bili predstavljen već idućeg tjedna. "Vrlo brzo će taj plan predstavljen. Nemam detalje, ali znam da se o tome vrlo intenzivno radi, nova Uprava se odmah primila tog posla i da će taj plan biti predstavljen ne samo skupštini Holdinga, već i javnosti", kaže.

U medije su procurili i mail korespondencija između smijenjene uprave Holdinga i gradonačelnika Tomaševića. "To više govori o osobi koja to radi, nego o osobi koja to spominje.", kazala je Benčić za Net.hr. "To nije često u poslovnom svijetu, mnogi su zgroženi time. No, to je izbor gospodina Vukovića i Samodola".

"Kada se sve to pročitalo, vidjelo se da tamo nema ništa. Ništa protuzakonito", kazala je Benčić.

Komentirajući najavljenu ovrhu koju je CIOS Petra Pripuza potražuje od Holdinga, 14 milijuna kuna, Benčić je kazala da je to za Holding mala cifra. "CIOS igra igru cijelo vrijeme - ovršit ćemo, nećemo, potpisat ćemo ugovor nećemo. Ne znam radi li to gospodin Pripuz osobno, on je navodno u penziji. Vaša novinarka Đurđica Klancir je u jednom tekstu jako dobro podsjetila o kome pričamo. CIOS i gospodin Pripuz su prema nekim tvrdnjama, ali i nekim sudskim postupcima imali povlašten tretman u poslovima s Gradom Zagrebom.

Mi smo najavili da će sada svi imati jednak tretman, nema više povlaštenih. U trenutku kada je gradonačelnik krenuo razmontiravati sustav privilegija, u kojem nije samo CIOS nego i druge tvrtke, tada su mnogi interesi nagaženi i ti će ljudi i tvrtke pokušati uzvratiti određenim pritiscima. Ti pritisci se već događaju. I u javnom prostoru preko medija, nekad i na druge načine. Naša poruka je cijelo vrijeme ista: U razmontiravanju privilegija, korupcije i korupcijske hobotnice se neće posustati. Zagreb više neće biti i nije ničiji bankomat. Ta poruka ima svoju cijenu, u svakodnevnim pritiscima i drugim pokušajima da se to zaustavi".

Na konkretno pitanje kako izgledaju ti pritisci, Benčić odgovara: "Politika i interesne grupe danas imaju takav odnos da je u političkom polju, nažalost, puno manje moći i odlučivanja u odnosu na neke druge interesne grupe koje imaju puno više sredstava i kapitala. Tu je prostor politike sužen, a mi ga pokušavamo vratiti građanima i reći - ovo je javno i zajedničko dobro i ne može biti privatizirano za nečije partikularne interese. No, kad idete u operacionalizaciju toga imate otpore koji dolaze s različitih strana. To smo vidjeli i u protekla dva tjedna".

"Mi se ozbiljno borimo protiv korupcijske hobotnice koju je činio i zagrebački HDZ", rekla je Benčić komentirajući napade iz HDZ-a.

'Ne vučem nikakve konce u Gradu Zagrebu'

Na pitanje kako komentira kada govore da ona "vuče neke konce u Gradu Zagrebu", kaže da joj smeta laž.

"Ja ne vučem nikakve konce. Ako je nekome neprirodno da ja komuniciram sa svojim stranačkim kolegama oko određenih političkih pitanja, pa naravno da mi usuglašavamo naša politička pitanja. Ali mi ne sudjelujemo u operativi", kaže Benčić.

"Ono gdje ja donekle sudjelujem jer me gradonačelnik imenovao za članicu radnog tijela za Gospodarenje otpadom, po čistoj logici da sam ja predsjednica Odbora za okoliš i da se tim dijelom i na nacionalnoj razini jako puno bavim", kaže.

Ograničavanje implementacije političke volje građana

Kaže da su i analitičari i novinari navikli na model da se sve poistovjećuje sa strankom te da i njih pokušavaju staviti u taj model.

"Grad, takav ogroman sustav, došlo je preuzeti troje ljudi, gradonačelnik i dvoje zamjenika. Oni zbog zakona o lokalnim službenicima i namještenicima nisu mogli doći sa svojim timom koji bi preuzeli resore, kao što se to radi na nacionalnoj razini. Vi ovdje to ne možete, po zakonu, pročelnici se biraju po javnom natječaju", kaže Benčić.

"Imate brojna ograničenja koja po meni ograničavaju implementaciju političke volje građana na lokalnoj razini. Ako imate sustav u kojem se pretvarate da su pročelnici neutralne osobe, da primjerice sektor obrazovanja može voditi bilo tko – pa evo, može biti iz Domovinskog pokreta netko, mada je zeleno-lijeva politika dobila mandat. Pa jasno je da je pitanje obrazovanja, kakav promet ćemo imati, kakav sustav gospodarenja otpadom, pa to su pitanja koja ovise o političkim odlukama. I te odluke trebaju donositi pročelnici i implementirati ih. I nije svejedno da li su to osobe koje poznaju politički program koji je dobio mandat ili ga ne poznaju", kaže Benčić, dodajući da je taj sustav "van zdrave pameti" i da ograničava sustav političkog legitimiranja koji je dobio na izborima.

'Nije Sanader uzeo 14 milijuna kuna, nego stranka'

Na pitanje o presudi vrhovnog suda HDZ-u, Benčić smatra da je Plenković propustio povijesnu šansu da se ispriča hrvatskim građanima i za tu aferu, ali i za sve ostale afere u kojima je HDZ kao stranka sudjelovao.

"Činjenica je da tih 14 milijuna nije uzeo Ivo Sanader, nego su se u torbama nosile u stranku da bi se financirali bilo njihovi privatni interesi, bilo interesi stranke. Ta se krivnja ne može svesti na jednog čovjeka koji je tada bio premijer i predsjednik stranke. Predsjednik Sabora i član Predsjedništva HDZ-a dana, gospodin Jandroković, je u to vrijeme bio član predsjedništva istog tog HDZ-a koji je osuđen za korupciju. I ne samo to nego je bio i ministar koji je poslovao sa istom tom Fimi Mediom. Pa kako možemo reći da je to nepovezano?", pita se Benčić.

Radi se o stranci koja ne samo da je akter brojnih afera, nego je zbilja odgovorna za korupciju u brojnim aferama, ustvrdila je Benčić. "Može se reći da u HDZ-u korupcija nije pojedinačni incident i krivnja nekog pojedinca, nego da se radi o sustavnom načinu djelovanja", kaže.

Benčić smatra da se korupcija i takav model upravljanja ne dovode dovoljno u pitanje.

"Ono što se zove zarobljenom državom mi imamo na djelu. Bilo koja institucija koja iskorači iz okvira onoga što joj je politika HDZ-a dala kao neki prostor slobode, čim izađe iz tog okvira, dobit ćete packu. Pogledajte povjerenstvo za sukob interesa, pogledajte bivšu Pravobraniteljicu Loru Vidović kako je ona završila", kaže Benčić.

Što je sve rekla o Holdingu, upravljaju Zagrebom, Tomaševićevoj komunikaciji s medijima, budućnosti platforme Možemo, vidi li sebe kao premijerku te kako je biti žena u politici, pogledajte u video intervjuu.