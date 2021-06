Saborska zastupnica Možemo!, Sandra Benčić, osvrnula se na predizborna obećanja te platforme. Također je komentirala i izbor nove Uprave Zagrebačkog Holdinga.

Podsjetimo, Tomašević je u ponedjeljak podigao prašinu kada je postavio novu Upravu, bez natječaja. Imenovana je po odluci Skupštine koju sada čine gradonačelnik i njegovi zamjenici, Danijela Dolenec i Luka Korlaet.

Zbog toga je Tomašević žestoko kritiziran. Politički oponenti ističu kako je prekršio predizborna obećanja.

Benčić: 'Obećanje nećemo do kraja ispuniti, ali mi ćemo platiti cijenu'

"Mi smo rekli da će za sve pročelnike biti javni natječaj. Oni će i biti i izaći će nakon što Skupština donese odluku o restrukturiranju gradskih ureda. Što se tiče Holdinga, ne postoji zakonska obveza, ali smo rekli da želimo imati javne natječaje i ono što moramo reći je da mi djelomično to obećanje nećemo moći do kraja ispuniti. Zašto? Iz razloga što, u situaciji koju smo zatekli u Holdingu, gdje u tjednu cure milijuni zbog veličine budžeta Holdinga, gdje smo zatekli dug od 300 i nešto milijuna kuna, prvi put nakon sedam godina, mogli smo napraviti dvije stvari: držati se našeg obećanja pa ne bismo platili cijenu ovih kritika, ali bi platili tu cijenu građani ili smo smo mogli izabrati da ćemo mi platiti cijenu, ali idemo djelovati", rekla je Benčić.

Dodala je kako su očekivali loše stanje, no ne i takve razmjere, zbog kojih su morali brzo djelovati.

"Mi idemo na javni natječaj za članove Uprave Holdinga nadzornog odbora. Imenovana su dva od pet članova, tri se biraju na natječaju", rekla je Benčić.

'Ovo smo napravili da cijene komunalija ne odu gore'

Za najave u kampanji kaže kako nisu bile populističke. Navodi da je do novih imenovanja u Holdingu došlo kako bi se izbjegla poskupljenja komunalija.

"Da mi to nismo napravili, možda ne bismo bili u poziciji održati obećanja da neće biti povećanja. To je bio apsolutni zahtjev prema toj novoj upravi, da se napravi apsolutno sve da cijene komunalija ne bi išle gore. To nam je ultimativni zahtjev", rekla je Benčić.

Na pitanje reportera koliko je stabilna parlamentarna većina, Benčić je rekla: "Svi koji iz nekog interesa ili kalkulacije daju ruke HDZ-u i Plenkoviću će to raditi dok se njihovi interesi ostvaruju. To je nažalost manje-više normalno u Saboru i dovodi politiku i ono što bi trebala biti borba za javni interes na loš glas", rekla je. Dodala je i da su i Hrvatski suverenisti spremni koalirati s HDZ-om.