Možemo je prvi put pretekla SDP i sada su druga politička opcija u zemlji, pokazao je najnoviji Crobarometar.

"U zadnjih nekoliko mjeseci imamo trend rasta u anketama, ali je u isto vrijeme i SDP ili stagnirao ili rastao u anketama. Nema korelacije između našeg rasta i njihovih rezultata", komentirala je saborska zastupnica platforme Možemo Sandra Benčić za N1.

Zadovoljni suradnjom

Dodala je kako se oni ne uspoređuju s drugima.

"Imamo program koji želimo implementirati, graditi infrastrukturu na terenu… Kada bi se bavili time, ne bi se bavili onim što je stvarno važno. Neke velike stranke griješe jer se bave analizom cijelog političkog spektra, razmišljaju u terminima izbora i funkcija. To je najveća greška koju su političke stranke radile, naši liderti nisu razmišljali na duži rok. Sve ih zanima samo neposredni rezultat na idućim izborima, te broj osvojenih mjesta, a to se kasnije odražava na politiku", rekla je Benčić.

Istaknula je kako je njihova suradnja s SDP-om na razini grada dobra.

"Ne mogu reći da bilo što što se događa u SDP-u utječe na rad u Skupštini. Nezahvalno je govoriti što će biti sutra, ali smo suradnjom zadovoljni, svi se drže programa", rekla je.

Po prvi put natječaj za upravu Holdinga

Što se tiče imenovanja uprave Holdinga, rekla je da, što vrijeme više odmiče, svakodnevno dobivaju potvrde da je to bila apsolutno nužna odluka.

"Mi smo prvi put u Zagrebu u 20 godina imali natječaj za upravu Holdinga za tri mjesta. Imenovali smo dva člana interventno, da spriječimo curenje novca koje se događalo, a za tri mjesta se raspisao natječaj, a javilo se 73 ljudi. No interes postoji, kvalitetni ljudi se žele javljati za rad u javnom sektoru – ako im date prostor. Za sva radna mjesta, gdje je riječ o zapošljavanju, imat ćemo javni natječaj i na prvom primjeru vidimo da je to put da dođemo do kvalitetnih ljudi", rekla je Benčić.

Kada se radi o državno strateškom projektu, kazala je kako smatra da trebaju sudjelovati predstavnici svih opcija i institucija.

"Ovako je izgledalo kao da je to HDZ-ov projekt, a plaćamo ga svi mi, kao i građani EU-a. Dobro političko vodstvo uključuje, ne isključuje", rekla je Benčić.

Planovi do kraja mandata

"Do kraja mandata želimo imati dovoljno mjesta u vrtićima po državnom pedagoškom standardu. To nam je jedan od prioriteta, a što se tiče stanovanja, investirat ćemo u stanove za dugoročni najam po cijenama ispod tržišnih.

Imamo planove da se neki stanovi u vlasništvu grada urede i daju se ljudima koji su ostali u potresu bez krova nad glavom. Trebalo je detektirati tko je zainteresiran za izmještanje iz hostela i napraviti regulativu unutar grada, pronaći stanove u gradu, urediti ih i privesti svrsi – da se ljudi usele u njih. To će se realizirati do kraja godine", rekla je Benčić.