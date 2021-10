Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u 14 sati obratit će se javnosti nakon što je jučer smijenjeni član Uprave Zagrebačkog holdinga Ante Samodol iznio svoju stranu priče o odnosu s gradskom upravom u tri i pol mjeseca koliko je bio u gradskoj megatvrtki.

Podsjetimo, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Nikola Vuković te član Uprave Ante Samodol nakon tri i pol mjeseca su smijenjeni zbog, kako tvrdi gradonačelnik Tomislav Tomašević, "različitih koncepata vođenja Holdinga".

Tomašević će vjerojatno komentirati i povlačenje iz imenovanja novog ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak dr. Darka Richtera.

Tko je vuk, a tko ovca?

Ante Samodol na svojoj je stranici jučer detaljno opisao što se događalo od dana imenovanja do dana smjene, a teško je optužio Možemo! i Tomaševića za kadroviranje i miješanje u poslovanje Holdinga.

"Nakon imenovanja, dana 16.6.2021., izvršena je primopredaja. Međutim, odmah nakon toga NO, Bajakić i Brenko (treći član Damir Topić je samo broj) u Gradu s TT održavaju ‘tajne sastanke’ s bankarima, pri čemu deklariraju i potrebe ZGH za kreditom. Nas kao Upravu nitko ne zove na te sastanke. To nam je bio prvi znak da stvari nisu onakve kakve je TT obećao prije nekoliko dana. Upozoravamo da članovi NO neovlašteno zastupaju ZGH", napisao je Samodol.

"Bajakić izjavljuje Vukoviću: ovdje sam ja vuk, a ti si ovca…da, da, ja sam vuk, a ti ovca! Vuković, inače staložen, burno reagira: sve si pobrkao, Bajakiću, ja se prezivam po vuku, a ne ti. Mislio sam da će ih istjerati van. Ostao sam bez teksta, zaista. Iskreno, nisam to očekivao od Bajakića, mislio sam da ga bolje poznajem", samo su dijelovi teksta u kojem je Samodol iznio svoju stranu priče.