SAMO U ZAGREBU FALI 1000 POLICAJACA: ‘To što ne vidite policajce na ulici nije slučajnost’

Hrvatska trenutno ima 18. 000 policajaca, no ionako veliki problem s manjkom kadrova bit će još veći kada sedam tisuća policajaca bude angažirano za čuvanje schengenske granice

Policija muku muči s pronalaženjem ljudi za obavljanje tog zahtjevnog, nerijetko opasnog, a slabo plaćenog posla. A misli li netko da mu se čini kako na ulicama hrvatskih gradova nema mnogo policijaca – ne pričinjava mu se jer doista tako i jest. Predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić upozorava da samo u Zagrebu nedostaje tisuću policajaca.

“To što ne vidite policajce na ulici, nije slučajnost; naša policija je loše plaćena, i u jadranskom dijelu Hrvatske – gdje se ljudi bave turizmom, maslinarstvom, vinogradarstvom – teško ćete naći ikoga tko bi radio za početničku plaću od 3800 kuna. Do sada su to u Dalmaciji radili Slavonci, međutim, kad Slavonca pošaljete u Dubrovnik on s tom plaćom ne može preživjeti i jedva čeka da mu istekne ugovor da bi otišao vani. Policajac sa srednjom stručnom spremom, prekovremenima i noćnim dežurstvima ima oko 5200 kuna neto. To vam je naša realnost i zato nitko ne želi u policajce”, kazao je Jagić za Slobodnu Dalmaciju.

On smatra kako je krajnje vrijeme da Hrvatska dobije srednju policijsku školu, makar u trajanju od samo dva razreda. U suprotnom, kaže, ne samo da neće biti ophodnji i kontakt policajaca, nego će nedostajati policajaca na svim razinama. Primjerice, za nedavno napad huligana na igrača Hajduka Marka Futacsa na splitskoj Rivi policija je doznala od novinara. Možda je ejdan od razloga tomu što u Splitu nedostaje najmanje 200 policajaca, piše Slobodna Dalmacija.

“Ne želim da ovo ispadne nešto kao plašenje ili širenje bilo kakve panike, ali za sigurnost ove zemlje nužno je osigurati veći broj policajaca, jer smo svjesni ugroza poput nekontroliranih migracija, terorizma, a kadra nam sustavno manjka”, dodaje Jagić.

Tajnik Sindikata policije Edin Sarajlić ističe da Hrvatska ima 18. 000 policajaca, no dodaje da će problem s manjkom kadrova biti još veći kada sedam tisuća policajaca bude angažirano samo za čuvanje schengenske granice.

“Hrvatska ima najdužu kopnenu granicu u Europi, a Jugoslavija je jedinu dugu granicu imala s Mađarskom i morsku s Italijom. S tim da je granice tada čuvala vojska, a ne policija kao što je danas slučaj”, dodaje Sarajlić.

Na pitanje “gdje su nestali policajci” odgovor Slobodnoj Dalmaciji dao je i umirovljeni visoki polciijski dužnosnik Marijan Kraljević King.

“Ne možete ih vidjeti iz jednostavnog razloga jer politika tako hoće. Naime, današnja policija je tu da štiti vlast i prisilno provodi zakone, a ne da se brine o sigurnosti građana. Nemate policijskih ophodnji da svojom pojavom doprinesu sigurnosti građana, ali će vas zato, nađete li se, recimo, na prosvjedima, pred Markovim trgom dočekati dvometraši i ekstra opremljeni specijalci, jer je cilj politike braniti vlast od naroda, a ne taj isti narod učiniti spokojnim. Možemo mi pričati viceve o onom vremenu i dva milicajca koja uvijek idu zajedno jer jedan zna čitati, a drugi pisati, međutim, činjenica je da su te patrole predstavljale državnu vlast i da ih se respektiralo. Danas je u nas na djelu američki model po kojem policija štiti vlast, a ne građane. U SAD-u dnevno u uličnim obračunima pogine 69 građana, a da zato policija puno ne haje, jer policija služi isključivo zato da bi čuvala vlast, pa makar ta vlast sjedila – štono se reče – na vrhu bajuneta”, kazao je Kraljević.

