Sve oko nas poskupljuje te je i inflacija narasla za gotovo 13 posto, no jesu li onda barem približno toliko porasle i plaće u Hrvatskoj? Istraživanje koje je za RTL provela agencija Promocija plus pokoazuje da to nije ni približno tako, a ako i jesu, onda vrlo malom broju građana.

Za više od polovicu, 55 posto, primanja su u zadnjih šest mjeseci ostala potpuno ista. Sreće da im je nešto povećana plaća imalo je 35 posto, dok ima i onih kojima su primanja manja 6 posto ispitanih.

Iako možda i zvuči puno da su trećini građana porasla primanja, no kolika su zapravo bila povećanja? Za 61,4 posto primanja su veća tek do 5 posto, kod prosječne plaće u Hrvatskoj to je tek oko 300 kuna.

Za samo 27,3 posto Hrvata plaća je narasla do 10 posto dok se povećanju većem od 20 posto razveselilo niti 3 posto ispitanih.

Optimisti i pesimisti

Čak polovica ispitanika smatra da će vam se financijsko stanje pogoršati (49,5 posto), a 29,3 posto njih da će ostati isto.

Dok je 14,8 posto optimističnih koji su uvjereni da će im financije u 2023. godini donekle ili značajno porasti. Najpesimističniji su oni u dobi između 31 i 40 godine, a pesimističniji spol oko povećanja primanja su žene (21,2 posto ih smatra da će im se primanja značajno pogoršati, a 29,5 posto da će im se donekle pogoršati).

Zagrepčani i oni koji žive u okolici su najoptimističniji oko očekivanja u pogledu osobnih financija pa ih svega 16,4 posto smatra da će im se značajno pogoršati situacija, za razliku od čak 24,1 posto Dalmatinaca koji smatraju isto.

Na sve ovo kao ljudi i kupci nismo mogli ostati imuni, pa pogledajmo koliko su inflacija i poskupljenja promijenili naše ponašanje. Više od 41 posto građana počelo je kupovati na akcijama.

Oko 13 posto počelo je manje kupovati neprehrambene proizvode, ali i velika ekonomična pakiranja (13,0 posto), dok 11,4 posto njih sada kupuje samo osnovne prehrambene namirnice ili marke trgovačkih kuća koje su u pravilu jeftinije od konkurencije.

Oko 2 posto građana kupuje samo ono što im treba. Ništa se u kupovanju nije promijenilo tek za 1 posto Hrvata.