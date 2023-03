Saborska oporba prozvala je u srijedu hrvatsku Vladu za socijalnu neosjetljivost i da - samo zato jer je oporbeni - odbija prijedlog po kojem bi se roditeljima njegovateljima nakon smrti djeteta za šest mjeseci produljila naknada. Vladina predstavnica te prozivke je odbacila i najavila cjelovito zakonsko rješenje.

Vlada to ne odbija, nego će to napraviti na najbolji način, a to je kvalitetno i cjelovito donošenje izmjena Zakona o socijalnoj skrbi, rekla je Vladina predstavnica Marija Pletikosa.

Izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi, koje je predložila Anka Mrak Taritaš (Centar), roditelji njegovatelji bi nakon smrti djeteta naknadu primali još šest mjeseci, ne bi odmah morali na burzu.

Oko 5.000 roditelja njegovatelja

Riječ je o oko 5. 000 roditelja njegovatelja, većinom majki, kojima po sadašnjem zakonu status prestaje smrću djeteta, a oni uslijed boli i smrti, idu na burzu rada, rekla je Mrak Taritaš, pozivajući da se to pitanje riješi na humaniji način. Treba im produljiti rok za naknadu barem šest mjeseci, tim više što to neće značajno financijski opteretiti proračun, rekla je zastupnica i navela da bi država trebala izdvojiti dodatnih 200-tinjak tisuća eura.

Oporbene zastupnice i zastupnik Davor Dretar (DP) snažno zagovaraju takvo rješenje i prozivaju Vladu što ga ne prihvaća.

Ono što ne mogu shvatiti je da odbijate prijedlog koji ne košta puno, a rješava životno i humano pitanje značajnog broja ljudi, kazala je Sandra Benčić (ZLB).

Kad bi bilo volje da se ovo izglasa, zakon bi bio u hitnoj proceduri, ne u redovnoj, no bojim se da će i dalje svirati 'uzalud vam trud svirači', rekao je Dretar.

Svjesna kako će vladajući ići sa svojim prijedlogom, Andreja Marić (SDP) je upozorila da neće ići u retrogradno priznavanje prava, pa će dio roditelja opet biti zakinut.

Murganić: Pogledajte što vi radite u Zagrebu?

Na oporbene prozivke, prozivkama su uzvratili iz HDZ-a.

''Kad smo glasovali za zakon kojim su značajno povećane sve naknade iz sustava socijalne skrbi, pa i ona za status roditelja njegovatelja, svi vi suosjećajni ste bili protiv'', uzvratila je kolegicama Nada Murganić (HDZ).

Na prozivke da Vlada nema sluha za roditelje njegovatelje, podsjetila je i da je njihov status uveden 2007., za HDZ-ove vlade, da se naknada za njih nije povećala sve do 2017., tj. do dolaska još jedne HDZ-ove vlade. Odbila je prozivke Možemo da je Vlada socijalno neosjetljiva.

''Pogledajte što vi radite u Zagrebu djeci i obiteljima, niste im dali izlaznu varijantu, tu je razlika, mi ne ukidamo mjere, a vi da i još se pravite socijalno osjetljivi, baš vi, rekla je zastupnicama Možemo.

'Vi ste skupina koja donosi nekvalitetne zakone'

Da se status roditelja njegovatelja unapređuje i da je Vlada višekratno povećala niz socijalnih naknada, istaknula je i Pletikosa.

''Sve što treba mijenjati, mi smo spremni, ali želimo to obaviti na najkvalitetniji način, idemo u izmjene zakona, donijet ćemo ga vrlo brzo'', najavila je.

Te najave nisu dojmile Daliju Orešković (Centar) koja je državnoj tajnici rekla da ju treba smijeniti, a onda i ministra koji ju drži, a potom i HDZ-ovu većinu koja je ministra izabrala.

''Kako vas nije sram odbijati prijedlog uz obrazloženje da želite donijeti kvalitetan zakon o socijalnoj skrbi, a prošle ste ga godine dva puta mijenjali, vi ste skupina koja donosi nekvalitetne zakone'', rekla je zastupnica Pletikosi.

U višesatnoj raspravi, koja se protegnula do 23 sata, zastupnice nisu previše birale riječi, a ni držale se Poslovnika, pa ih je nekoliko dobilo po tri opomene i izgubilo pravo daljnjeg govora.