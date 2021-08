Nalazimo se usred još jednog ovoljetnog toplinskog vala koji će se ponajviše osjetiti na Jadranu. Za područja Splita i Dubrovnika DHMZ je već danas izdao upozorenje na veliku opasnost od toplinskog vala. Za sutra, kada je najavljen vrhunac toplinskog vala objavljen je i crveni alarm (vrlo velika opasnost), za područje Splita, Dubrovnika i Rijeke. Narančasto upotorenje objavljeno je za Knin.

Do kraja tjedna spomenuta četiri grada bit će pod 'narančastim' alarmom, dok će u kopnenim krajevima ovaj toplinski val biti donekle podnošljiviji.

Bura koja ne donosi osvježenje

U prognozi RTL-a upozoreno je da će vrijeme biti "posebno neugodno zbog sve većih noćnih temperatura, koje će dodatno povisiti fenska topla bura". Pojam, odnosno fenomen fenske bure, pojasnio nam je RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

"To je anticiklonalna bura koja puše u toplom dijelu godine. Bura je vjetar koji se spuštanjem niz padine planina zagrijava kad dođe do nižih područja i tada stvara, recimo to tako, umjetni porast temperature. Dakle, u ovom slučaju bura ne donosi osvježenje i hladnije vrijeme, kao obično, nego podiže temperaturu zraka", kazao nam je Ribarić.

'Neuobičajeno toplo za ovaj dio kolovoza'

Dodao je da fensku buru možemo očekivati sljedećih dana.

"Ona će zapravo izraženije puhati samo večeras i sutra ujutro, a pod Velebitom može biti i vrlo jaka. Čini se da će vrhunac ovog toplinskog vala biti sutra kada se duž jadranske obale najavljuje najveći rizik njegovog djelovanja na ljudsko zdravlje, i to baš zbog visokih temperatura tijekom noći kada se praktički ne možemo ni odmoriti. A onda slijedi vrlo vruć dan s temperaturama do 35 stupnjeva, u unutrašnjosti Dalmacije i više od toga. Neće to biti ekstremne temperature, ali će biti neuobičajeno toplo za ovaj dio kolovoza", kazao je RTL-ov meteorolog za Net.hr.