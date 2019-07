RUŽA TOMAŠIĆ ODGOVARALA NA NEUGODNA PITANJA: ‘Treba malo sebe gledati u ogledalo’

‘U Hrvatskoj su se mnogi ljudi odrekli vjere i kršćanskih vrijednosti iako su ih danas slobodni živjeti. Treba malo pogledati sebe u ogledalo, a ne se na svaku vrijeđati. Što se tiče migranata, pametne države biraju koga će primiti’

Eurozastupnica i predsjednica Hrvatske konzervativne stranke Ruža Tomašić odgovorila je na pitanja koja su joj postavili čitatelji Dalmatinskog portala u serijalu “Pitaj me bilo šta”. Pritom je govorila o pokojnom Anti Paradžiku, Velimiru Bujanecu, ujedinjenju desnice i suradnji s HDZ-om, kao i mnogim drugim temama.

Autonomija Hrvatske u EU

Na pitanje je li stupanj autonomije koji je Hrvatska imala u bivšoj SFRJ bio veći od ovoga kojeg ima danas u Europskoj uniji kada Bruxelles nameće zakone i direktive bez ikakvih konzultacija, rekla je da joj nije lako procijeniti.

“Teško mi je to procijeniti jer sam iz Jugoslavije otišla kao djevojčica. Ono što znam je da, zbog političkih stajališta, nisam smjela ni vlastitom ocu iz Kanade doći na sprovod. EU je ipak demokratska tvorevina koja poštuje ljudska prava i u tom se smislu ne da uspoređivati s Jugoslavijom. Ali da bi ju trebalo decentralizirati i vratiti dio nadležnosti državama članicama, to svakako.”

Jednak tretman totalitarnih simbola

Hoćete li se zalagati da isticanje crvene zvijezde petokrake na javnim mjestima bude zakonom kažnjivo, pitanje je na koje je odgovorila kako “svi totalitarni simboli moraju imati jednaki tretman. Ili će svi biti dozvoljeni, ili će svi biti zakonom zabranjeni.”

Tomašić je 2006. godine prokazala lokalnog dilera na Korčuli, pa ju je jedan čitatelj pitao kako tumači zaokret nakon što je “prva zvijezda” njezine proslave europskih izbora bio Velimir Bujanec koji je osuđen da je kokainom plaćao prostitutke. “Nisam ga ja proglasila zvijezdom proslave, nego Vi, tako da je on Vaša zvijezda. Zašto je tome tako, to najbolje Vi znate. Meni je on netko tko je podržao našu kampanju, a u njegove životne izbore ne ulazim dok ne nanosi štetu drugim ljudima”, objasnila je.

Politiku maknuti iz sporta

Izjavila je da se načelno protivi legalizaciji marihuane, međutim ipak je rekla da bi napravila iznimku ako je za medicinske svrhe. Što se tiče stanja u hrvatskom nogometu i “mafiji koja njime vlada”, smatra da je riječ o “baruština koju treba isušiti” te da politiku treba maknuti iz sporta, a sport vratiti ljudima

Nacionalne manjine ne treba ukinuti

Na pitanje je li došlo vrijeme da se nacionalne manjine ukinu, Tomašić je rekla kako ih ne možemo ukinuti, ali ni da ne bismo to trebali napraviti. “Ali ne vidim svrhu u tome da imaju zajamčene političke predstavnike jer od toga profitiraju samo pojedine manjine. Većina manjina zapravo nema svog zastupnika, nego ga dijele s nekim drugim manjinama, tako da postojeći model ide u korist samo nekima. Moje je stajalište tu odavno jasno – manjine trebaju imati kulturnu autonomiju i tako čuvati svoju posebnost, ali u političkom smislu radi se o Hrvatima i trebaju biti zastupljeni na isti način kao i mi ostali.”

Ujedinjenje desnice

Jednog čitatelja zanimalo koliko je Tomašić, kao netko tko govori o ujedinjenju desnice, osnovala novih stranki i je li moralno pozvana da bilo koga ujedinjuje.

“U HSP-u nisam nikad bila predsjednica, a djelovala sam u njemu dugi niz godina, što znači da me nije otjerala ambicija, nego nemogućnost poštenog djelovanja. Ljudi zaboravljaju da sam ja nakon izbora 2007. otišla u političku mirovinu, a nisam osnivala stranku. HSP AS smo osnovali dvije godine kasnije, a ljudi koji su u tome sudjelovali više su puta javno posvjedočili da su me na to morali prilično nagovarati. HKS nisam ja ni osnivala, nego sam se nakon nekoliko mjeseci pridružila. Meni je stranka sredstvo da se kroz nju rade dobre stvari za Hrvatsku, a ne cilj. Ako sredstvo ne valja i ne možeš ga promijeniti, nađeš bolje sredstvo. Hrvatska je na prvome mjestu, a stranke su sporedne”, objasnila je.

Dodala je da bi se puno toga moralo promijeniti da bi suradnja s HDZ-om bila moguća. S druge strane smatra da je vrijeme da dogovori suradnju sa strakom Brune Esih Neovisni za Hrvatsku koja je trenutno u procesu raskola.

Ravnopravnost žena i muškaraca

Na pitanje zašto je 2014. u Europskom parlamentu glasala protiv ravnopravnosti u plaćama za žene i muškarce, Ruža Tomašić je rekla da to nije istina, tj. da nije glasovala protiv ravnopravnosti, nego protiv “podvala kakve sadrži većina takvih izvješća. U doslovno svakome ravnopravnost je u naslovu, a onda u tekstu imamo pravo na pobačaj i slična ideološka pitanja. Ukratko, mislim da za rad jednake vrijednosti žene moraju biti jednako plaćene i kad na dnevni red dođe izvješće koje neće podvaljivati ideologiju, nego se baviti samo tim pitanjem, bez zadrške ću ga podržati.”

Ubojstvo Paradžika

Tomašić je govorila i o pokojnom Paradžiku te priči da je početkom rujna 1991. nazvala Paragu i pokojnog Paradžika da se nađu kod Šelendića u Draškovićevoj 35. “Neki su događaji iz tog vremena pretvoreni u prave mitove, a ovaj je jedan od tih. Paradžik nije bio kod Šelendića, a Paraga je došao gledati neki namještaj. Sjećam se toga jer sam tad na poklon dobila mjedeni križ koji mi i danas visi za zidu.”

Prema njezinu mišljenju treba razmisliti tko je od ubojstva Paradžika profitirao da bi bilo jasno tko je nalogodavac. Naglasila je da pokojni predsjednik Franjo Tuđman od toga nije imao ništa.”A da je imao prste u tome, vjerujte da bismo to saznali za vrijeme najljuće detuđmanizacije. Prišili bi mu to ubojstvo da su ikako mogli.”

Tomašić se nije odazvala na javno testiranje poligrafom na koje ju je pozvao Paraga jer nije imala namjeru “sudjelovati u cirkusu koji pojedincima služi da ostanu politički relevantni”, rekla je i uputila one koji slučajno sumnjaju u njezinu odgovornost ili upletenost, da ti prijave i dokažu.

O migrantima kršćanima

U emisiji Bujica Tomašić je izjavila da ćemo morati primiti 2000 migranata, da su Lika i Dalmacija prazni i da ih treba naseliti migrantima koji će nam biti zahvalni i biti dobro kršćani. Stoga se jedan čitatelj požalio da je “uvrijedila sve Hrvate izjavom da su oni veći vjernici od nas i bolji radnici od nas”.

“Nisam nikoga uvrijedila. Netko tko zadrži vjeru u uvjetima sustavnog progona, a na Bliskom istoku imamo masovni progon kršćana, taj doista živi vjeru. Ti su ljudi mučenici modernog doba. A u Hrvatskoj su se mnogi ljudi odrekli vjere i kršćanskih vrijednosti iako su ih danas slobodni živjeti. Treba malo pogledati sebe u ogledalo, a ne se na svaku vrijeđati. Što se tiče migranata, pametne države biraju koga će primiti. Mi smo mogli birati, dovesti ovdje kvalificirane ljude, kršćane, popuniti s njima svoje kapacitete i tako dati doprinos humanitarnim nastojanjima Zapada, a ne dozvoliti da nam svatko ulazi u državu i da nam Angela Merkel šalje one koji njoj ne trebaju”, rekla je za Dalmatinski portal.