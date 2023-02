Je li glavna državna odvjetnica u četvrtak lagala saborskim zastupnicima i javnosti kada ju je zastupnik MOST-a, Nikola Grmoja, u raspravi upitao je li komunicirala s Josipom Rimac oko Vjetroparka, a Zlata Hrvoj Šipek na to je odgovorila: Ne?

Hrvoj Šipek kazala je da je s optuženom Josipom Rimac bila u kontaktu samo dok je Rimac bila gradonačelnica Knina međutim, RTL posjeduje SMS poruke koje dokazuju suprotno - u prosincu 2018. Zlata Hrvoj Šipek, tadašnja zamjenica glavnog državnog odvjetnika, traži sastanak u ministarstvu s Josipom Rimac, koja je tada bila državna tajnica.

Koeficijenti za državne odvjetnike

Tema je povećanje koeficijenata za državne odvjetnike:

Sastale se u ministarstvu, kasnije u DORH-u

Hrvoj Šipek: "Poštovana, iskrsnule su mi neke obveze, da li bi sastanak u vezi koeficijenata mogli organizirati od srijede nadalje. Lp, Zlata Hrvoj Šipek "

Rimac: "Naravno. Hoćemo srijeda u 9.30?"

Hrvoj Šipek: "Može dogovoreno, Kad dođem javim se vama?"

Rimac: "Da, čekam vas ja"

O Vjetroparku i crkvenom zemljištu u Kninu

Sastale su se i godinu kasnije u DORH-u, i to na teme crkvenog zemljišta u Kninu i Vjetroparka. Kako RTL doznaje, Rimacje na tom razgovoru upozoravala na problem s Hrvatskim šumama, a iz razgovora je vidljivo da je upravo Hrvoj Šipek tražila zamjenski termin za sastanak:

Rimac: "Poštovana, samo bih zamolila da me ne zaboravite znam da je gužva. Zahvalna sam. Lp, J. Rimac"

Hrvoj Šipek: "Poštovana, dogovorila sam sa zamj. Damjanović i Koketi sastanak u petak 11.10. u 9.30 sati., Lp"

Rimac: "Hvala od srca doći će provincijal fra Slavko Slišković ja nažalost ne mogu jer od 9 do 11 imam neki već dogovoreni panel sa županijama oko novog ustroja"

Hrvoj Šipek: "Koji bi termin vama odgovarao? Drugi tjedan pa ćemo vidjeti sa zamj. Koketi?"

Rimac: "Ja mogu 14. i 15.10. u koliko njemu odgovara?".

Hrvoj Šipek: "Kolega Koketi je slobodan 15.10. u 9,00. da li vama odgovara?"

Rimac: "Meni odgovara. Potvrđujem. Može i provincijal taj dan sa mnom? Hvala"

Hrvoj Šipek: "Očekujem vas oboje u srijedu u 9.00"

Rimac: "Hvalaaa na panelu sam i vidimo se".

Nije znala ništa o zlouporabi položaja?

Da je tog dana tema bila Vjetropark, pokazuju promermorija i ugovor koji je Rimac na sastanak donijela Zlati Hrvoj Šipek i ukazala na problem s Hrvatskim šumama. Hrvoj Šipek navodno se na kraju sastanka i složila da šume nisu sve odradile po Zakonu.

Međutim, Hrvoj Šipek je, čini se, jučer u Saboru zaboravila na to: "Ako sam dobro razumjela Vaše prvo pitanje ono se odnosilo da li sam ja komunicirala s Josipom Rimac? Ne", rekla je.

Posljednji put, kaže, s njom je razgovarala dok je bila kninska gradonačelnica.

"Ja Josipu Rimac znam iz vremena kad je bila gradonačelnica, ja voditeljica građansko upravnog odjela u nekoliko navrata je dolazila u Državno odvjetništvo radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa vezanih između Republike Hrvatske i Grada Knina. Međutim, nakon tijekom izvida i istrage ja nikada nisam s Josipom Rimac komunicirala", dodaje potom Hrvoj Šipek.

Kako su se onda poruke iz 2019. našle u mobitelu Josipe Rimac i zašto Zlata Hrvoj Šipek kao druga osoba DORH-a tada nije rekla da je to zlouporaba položaja i ovlasti ili sada šuti jer je svjesna da je onda i sama sudjelovala u kaznenom djelu?

Podnijela teret neteme?

Josipa Rimac uhićena je 29. svibnja 2020., a Hrvoj Šipek 10-ak dana prije toga postaje prva žena DORH-a. Njezina institucija, kao ni USKOK, nikad nisu doznali tko je Rimac odao da je prisluškuju.

"Do pravog pucanja mjera nije ni došlo s obzirom da je ona došla u policiju i prijavila da ju netko prati i istražuje jer je pronašla putem svog privatnog istražitelja bubu u svom automobilu", govorila je Hrvoj Šipek u četvrtak.

Zašto tužitelji nikad nisu inzistirali na raspetljavanju te priče - može otkriti očito jedino Josipa Rimac, koja je na ovu temu, kao i njezina odvjetnica - bez komentara.

A ovo samo otvara pitanja - jesu li u slučaju Vjetroelektrane stvarno svi sve dobro znali i je li Josipi Rimac na kraju stavljeno na teret sve ovo što je sad netema?

Pavasović Visković: 'Neodrživa pozicija Hrvoj Šipek'

Nove poruke komentirao je i poznati odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.

"Pozicija glavne državne odvjetnice je i do ovog trenutka bila jako osjetljiva. No, nakon ove situaciju u kojoj ona izjavljuje nešto što nije točno, dakle, što je neistina i još to govori u Saboru koji ju je birao, ta pozicija postaje neodrživa. Ovo je točka s koje nema povratka, izjavio je u studiju RTL-a Danas Ljubo Pavasović Visković.