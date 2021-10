Epidemija koronavirusa u Hrvatskoj ne jenjava - u ponedjeljak je zabilježeno 680 novih slučajeva zaraze, a preminule su 22 osobe. Šef Stožera civilne zaštite RH i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tako je danas najavio produljenje školskih praznika zbog sve većeg broja zaraze među školarcima. No, iz ministarstva obrazovanja su kazali da tome neće biti tako.

'Zabrinjavajuća' situacija

"Vidimo prema brojkama da je situacija stvarno zabrinjavajuća, da je ovaj tjedan u odnosu na prošli bilježimo skok kakav već dugo nismo viđali. Preko 17 tisuća oboljelih u odnosu na 10 tisuća pretprošli tjedan. Tako da se radi o značajnom porastu novooboljelih", kazala je za RTL Direkt epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Sanja Kurečić Filipović.

HZJZ je stoga objavio i najnovije preporuke za određivanje samoizolacije. Do sada cijepljeni koji su bili u kontaktu sa zaraženim nisu morali u samoizolaciju, no prema novim preporukama HZJZ navodi da je najbolje da se u tom slučaju testiraju pet do sedam dana od kontakta.

Jonjić: 'Bojim se da ovo nije vrhunac pandemije'

Riječki imunolog Stipan Jonjić za Direkt je komentirao trenutnu epidemiološku situaciju i pojasnio zbog čega smatra da će brojke još rasti. "Bojim se da ovo nije vrhunac pandemije, naprosto zato što trenutno znamo da imamo visoki udio zaraženih među testiranim. Škole su počele prije više od mjesec dana, ali sada počinju fakulteti. Zatvaramo se svi više u prostorije, počelo je grijanje", kazao je Jonjić.

Usporedbe radi, prošle je godine vrhunac pandemije bio krajem godine - u prosincu je ukupno bilo 79 tisuća novozaraženih. Preminulo je više od dvije tisuće ljudi te je smrtnost bila 2,5 posto. Posljednjih mjesec dana bilo je 47 tisuća zaraženih, preminulo je 472 ljudi, a smrtnost je 0,99 posto.

"Mi smo užasno relaksirani kao da nakon ljeta nemamo nikakvih mjera, mi smo nakon ljeta nastavili živjeti u tom očekivanju da je to prošlo. I da je to prošlo vrijeme, ali pandemija nam se vratila u gorem obliku s delta sojom koji se brže širi i inficira i koja se najviše kreće. Tako da kažem - moramo se pripremiti", poručio je riječki imunolog.

Stožer za sada najavljuje tek pojačane kontrole nošenja maski u zatvorenom, a govori se i o produljenju jesenskih praznika i online nastavi. Istarski stožer već je najavio takvu odluku, a učenici od 5 do 8 razreda zagrebačke Osnovne škole kralja Tomislava od doma će učiti deset dana s obzirom da bilježe povećan broj zaraženih.

Fuchs: 'Neće biti online nastave na nacionalnoj razini'

"U jednom kraćem periodu od tjedan i pol brojke su se povećale. U višim razredima je 300 učenika, u kratkom razdoblju njih 20-ero je dobilo pozitivan test, a oko 120 učenika završilo je u samoizolaciji", rekla je ravnateljica OŠ kralja Tomislava u Zagrebu Maja Car.

Učenici čine 22 posto u ukupnoj broju zaraženih - 3820 ih ima koronavirus, dok je u samoizolaciji više od 10 tisuća učenika. "Doista se ne bi trebalo ići sa zatvaranjem svih škola jer situacija nije ista. Sad se vidi da su smjernice neprimjenjive i da ne pokrivaju sve situacije, učenici se druže i u parkovima i u javnom prijevozu", rekla je glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja Ana Tuškan.

Ministar obrazovanja poručio je da zatvaranja škola na nacionalnoj razini neće biti. "Ako vi proglašavate nacionalni prelazak na nacionalnu razinu, morate donijeti odluku na razini Vladi i tu morate reći kada će se djeca vratiti u školu, a što ako tada situacija ne bude dobra", rekao je ministar obrazovanja Radovan Fuchs, dodajući kako to nije opcija.