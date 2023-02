Otok Krk pogodio je u četvrtak oko 11 sati potres magnitude 4,8. Epicentar je bio dva kilometra zapadno od Drage Baščanske, gdje je intenzitet procijenjen na VI stupnjeva EMS ljestvice.

Potres je uznemirio i Riječane. Evo što su neki od njih rekli za Novi list.

'Nije bilo ugodno, ali ni strašno'

''Malo me je zatreslo, nije bilo ugodno, ali nije bilo strašno. Bila sam na poslu tada, ali nitko nije previše reagirao. Jedino sam primijetila da se nakon potresa u zgradi manje koristio lift. Iskreno, nisam se prestrašila. Nekako mislim da smo sigurni, iako sve je to relativno, ali vjerujem i nadam se da neće biti velikog potresa'', kazala je Jelena Karamarko.

''Bio sam kod kuće, taman sam vadio robu iz ormara kad sam osjetio da se nešto lagano trese, ali pomislio sam da je riječ o vibraciji od kamiona s ceste. Međutim, nakon pola sata vidio sam obavijest na mobitelu da je točno u to vrijeme zabilježen potres'', rekao je Saša Peršon dodavši da oni koji su bili na otvorenom vjerojatno i nisu osjetili potres.

''Tko je mogao znati da će snažan potres zadesiti Tursku. Jednostavno, najbolje je ne razmišljati o tome'', rekao je također.

'Mislila sam u autobusu da vozač loše vozi'

Riječanka Jasna Navratil jedna je od onih koja nije osjetila potres.

''Bila sam u autobusu kad je zatreslo pa, ako je i bilo kakvog drucanja, pretpostavila sam da vozač loše vozi. Međutim, čim sam izašla iz busa kći me je panično nazvala da me pita jesam li osjetila potres. Inače, kako živim u kući stare gradnje, osjetila sam svaki potres do sada, a bili su puno manjeg intenziteta. Unatoč tomu, nije me strah. Bit će kako će biti'' rekla je.

Ni Sara Bermanec, djelatnica u cvjećarnici u centru grada, također nije osjetila podrhtavanje, a za potres je saznala kada je počela primati pozive.

''Odjednom su me počeli zvati jesam li dobro. Čak sam iz Čakovca zaprimila jedan poziv jer su vidjeli da je na Krku bio epicentar'', rekla je za Novi list.

'Znamo da živimo na potresno aktivnom području'

Potres nije osjetio niti Marijan Ahel.

''Bio sam u gradu, na otvorenom i ništa nisam osjetio. Čuo sam da netko na placi spominje potres, ali nisam povezao da se je to dogodilo ovog jutra. Premda, ako je bilo 4,8 po Richteru, znači da je moralo biti prilično jako'', istaknuo je Marijan govoreći da ne strahuje jer živi u prizemlju u kući koja je protupotresno građena.

''Moj dojam je da se je podrhtavanje više osjetilo u okolici Rijeke, nego u samom centru grada koji je bučan sam po sebi i stalno se nešto radi i trese i promet je gust. Mislim da je dojam još i jači zbog jakog potresa koji je nedavno zadesio Tursku. Na kraju krajeva, znamo i sami da živimo na području koje je dosta aktivno što se potresa tiče, ali nadam se da je to to, da nas je sad malo preplašilo i da ćemo sljedećih pedesetak godini biti sigurni od potresa'', kazao je Alen Lisac.