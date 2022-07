Čini se da nas visoke vrućine ni ove godine nisu zaobišle. Štoviše, čini se da bismo ove godine mogli imati i temperaturne rekorde.

Naime, ovih je dana na splitskom Žnjanu izmjereno blizu 28 stupnjeva u moru. Dok mi tražimo spas pod tuševima, životinje svoj još nisu pronašle, prenosi RTL Danas.

"Bit će sve manje ribe i riba će dolaziti sve više iz toplih mora, recimo Crvenog mora, to je nešto što se događa nekoliko desetljeća. Bit će sve više meduza, ovdje u Splitu na neki način nas meduze zaobilaze, ali gore na sjevernom Jadranu to je uobičajena pojava, jer one obožavaju toplo more", objašnjava Ivica Vilibić s Instita Ruđer Bošković.

Stručnjak ističe kako more prekriva preko dvije trećine planeta Zemlje pa je jasno da od mora i nastaje klima. Začarani je to krug.

"Kao što ste primijetili u zadnje vrijeme kad imate smanjene vjetrove, visoku temperaturu zraka, kad imamo malo padalina to ponovno dodatno djeluje na more koje onda postaje sve toplije, a onda to toplije more ponovno dodatno djeluje na klimu. Dok se ne uhvatimo u koštac sa ovim klimatskim promjenama, odnosno uzrocima, situacija će biti sve gora i gora", tvrdi Alen Soldo sa Sveučilišnog odjel za studije mora.

Ipak, ronioci ističu da je na deset metara ispod površine mora, sasvim ugodno.

"Na 10-12 metara dubine temperatura je oko 18-20 stupnjeva. Dublje, idite dolje. Osim što je hladnije to je i jedno novo iskustvo", kaže Svjetlana iz Ukrajine.