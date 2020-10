REFORME NA ČEKANJU: Vlada zasad ne namjerava smanjiti broj općina, bez toga će teško do EU novca

Veliko je pitanje ima li Hrvatska kapacitete za povlačenje 20 milijardi eura iz europskih mehanizama, što podrazumijeva i velik napor javne uprave na državnoj, ali i na regionalnoj i lokalnoj razini – piše Večernji list

Zasad ništa od obećanog smanjivanja broja općina, piše u petak Večernji list, ističući da su reforme dalje na čekanju, a da će Hrvatska uz ovoliki broj općina teško do novca iz EU.

Spremni smo za reformski i transformacijski mandat. Tim je riječima premijer Andrej Plenković u srpnju popratio najavu da će Hrvatska u idućih sedam godina na raspolaganju imati više od 20 milijardi eura iz europskih mehanizama, što u sklopu nove financijske perspektive, što u sklopu instrumenta za oporavak od posljedica COVID-19.

Ima li Hrvatska kapacitete za povlačenje toliko novca?

Međutim, veliko je pitanje ima li Hrvatska kapacitete za povlačenje tolikog novca, što, među ostalim, podrazumijeva i velik napor javne uprave kako na državnoj tako i na regionalnoj i lokalnoj razini, navodi dnevnik.

Za povlačenje novca iz mehanizma za oporavak nužan je prije svega nacionalni plan oporavka koji je u izradi, a ekonomist Željko Lovrinčević upozorava da će vodeće zemlje EU u te planove ugraditi i interese svojih proizvođača jer mehanizam zahtijeva da projekti sadrže velik udio energetske obnove te zelene i digitalne transformacije. Činjenica je, međutim, da “Hrvatska 2030”, strategija razvitka za sljedećih deset godina, još nije ugledala svjetlo dana, a u resornom Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU kažu da je dokument u završnoj fazi te kako će se uskoro naći u javnom savjetovanju.

U planu Ministasrtva uprave nema preustroja lokalne samouprave

U ovom ministarstvu najavljuju i osnaživanje uloge regionalnih koordinatora za fondove EU, što bi značilo da će županije ubuduće znatno snažnije sudjelovati u donošenju strateških razvojnih dokumenata, no pitanje je koliko one za to imaju kapaciteta. Da bi osigurala kvalitetan kadar u javnoj upravi, Hrvatska bi, među ostalim, morala osigurati i novi sustav plaća, nagrađivanje uspješnih i kažnjavanje službenika koji nisu zainteresirani za svoj posao.

Takav je sustav najavljen je i u programu nove Plenkovićeve Vlade, no u zakonodavnom planu Ministarstva rada za 2021. godinu o njemu nema ni spomena. Slična je i situacija oko preustroja sustava lokalne i područne samouprave, za koji je program Vlade predvidio rok do kraja 2021. godine, no u zakonodavnom planu Ministarstva uprave ga nema, donosi Večernji list.

